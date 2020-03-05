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Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

Новости » Политика     05.03.2020 - 20:01
Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (twitter.com rentvchannel)

Режим прекращения огня вводится с 6 марта

Турция и Российская Федерация договорились о введении режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по результатам переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.

Так, по словам Эрдогана, режим прекращения огня в провинции Идлиб, где продолжается войсковая операции "Щит весны", будет введен в ночь на 6 марта. Режим прекращения огня начнет действовать ровно в полночь.

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Опубликовано Recep Tayyip Erdoğan Четверг, 5 марта 2020 г.

Кроме того, глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в рамках достигнутых во время сегодняшних переговоров в Москве договоренностей вокруг трассы М4 запланировано создать коридор безопасности шириной в 6 километров. А уже с 15 марта в провинции Идлиб и на трассе М4 начнут работу совместные российско-турецкие патрули.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция и Россия согласовали документ по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб. Российский президент Владимир Путин заявлял, что стороны нашли приемлемые варианты решения ситуации в сирийском Идлибе.

Также РБК-Украина писало, что США выступили за прекращение огня в сирийской провинции Идлиб. Вашингтон призвал Россию и Турцию вернуться к выполнению достигнутого в 2018 году сочинского соглашения.

Кроме того, председатель Совета Европы Шарль Мишель призвал Путина прекратить атаки в сирийском Идлибе. В разговоре с президентом РФ Мишель отметил, что конфликт в Сирии необходимо решить политическим путем.

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Новости Украины ТурцияРоссийская ФедерацияСириярежим прекращения огня
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