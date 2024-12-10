Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України

У Молдові назріває енергетична криза, яка може перерости в політичну. Чому в цьому зацікавлена Росія і хто може допомогти Кишиневу, – розбирався спецкореспондент РБК-Україна Юрій Дощатов.

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Молдова вже два роки не купує газ у російського "Газпрому", але її енергетична залежність від РФ залишається досить великою, що підтверджують останні події у країні.

Днями прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що проситиме парламент оголосити надзвичайний стан в енергетичному секторі. НС збирається запровадити і Придністров'я. Все через те, що в Молдові недостатньо запасів газу, і є ризики для електропостачання країни. "Існують ризики часткового, якщо не повного порушення постачання не лише газу, а й електроенергії", – заявив Речан.

Правий берег країни зараз закуповує газ у Європі – близько 1 млрд кубометрів на рік. Цей газ може бути російського походження, але для Молдови це не важливо – для Кишинева головне, що країна не залежить від контрактів із "Газпромом" (не враховуючи Придністров'я – ред.).

Російський газ в обсязі до 2 млрд кубометрів транзитом через Україну отримує лише непідконтрольне Кишиневу лівобережне Придністров'я. Цей газ використовується у тому числі для Молдавської ДРЕС, яка на 90% забезпечує електроенергією правий берег.

Нестача газу – проблема №1

Наразі Молдова зіткнулася одразу з кількома проблемами в енергетиці. Перша - нестача газу. Газ мала закуповувати компанія "Молдовагаз", мажоритарним акціонером якої є "Газпром", та Energocom. Але протягом весни-літа вони не запаслися ресурсом, і зараз потреба в газі забезпечена лише на 80%. Закупівлі газу проходили на Румунській товарній біржі і зберігався він у ПСГ Румунії та України. В Україні зберігати газ дешевше, оскільки обсяги сховищ значно більші. Нині у Кишиневі з'ясовують, хто з цих компаній винен більше.

Через недостатні запаси Молдові тепер доводиться закуповувати газ у Європі набагато дорожче. В результаті його ціну для побутових споживачів та бізнесу з грудня довелося підвищити на 27,5% – до 16,74 леїв (38 гривень). Після цього, 5 грудня, за допущені "управлінські помилки, що спричинили критичну ситуацію", було звільнено міністра енергетики Віктора Парлікова.

Політик вважає, що звільнений несправедливо і відповідальною за ситуацію називає компанію Energocom, а проблему з газом – перебільшеною. "Тема природного газу в Молдові відіграє набагато меншу роль, ніж представляється в інформаційному просторі. У Молдові 65% будинків опалюються печами і як основний енергетичний ресурс використовують дрова, всіх все одно хвилює тема газу", – заявив Парліков в ефірі TV8.

Наприкінці листопада Парліков проводив переговори в РФ з керівництвом "Газпрому" щодо можливостей постачання газу або через Україну, або через Туреччину. Але результатів вони не дали. "Газпром" лише вкотре нагадав Кишиневу про борг у 709 млн доларів, який, за його версією, накопичився ще 2021 року за постачання газу по старому контракту. Однак Кишинів як не визнавав, так і не визнає цього боргу.

Міністр енергетики РМ Віктор Парліков (фото Getty Images)

Проте в Молдові все ж таки сподіваються, що після припинення транзиту через Україну РФ перенаправить обсяги газу на альтернативний шлях поставок – через Туреччину.

"Газпром" має договірні зобов'язання, і ми виходимо з того, що вони їх виконають... Технічно та комерційно "Газпром" має можливість продовжувати постачання газу до регіону (Придністров'я – ред.) незалежно від ситуації з транзитом через Україну. Тому це питання їх вибору - виконувати існуючий контракт чи ні", - повідомили в Міністерстві енергетики РМ.

Там підтвердили, що позиція Кишинева полягає в тому, щоб "не перешкоджати зусиллям "Газпрому" постачати газ до Придністровського регіону як через територію України, так і альтернативними маршрутами".

Кишинів боїться кризи у Придністров'ї

Якщо поставок через Туреччину не буде, то в Кишиневі очікують ускладнень на лівому березі - там можуть виникнути проблеми з виробництвом електроенергії. "Це призвело б до кризи в Придністровському регіоні і, ймовірно, спричинило б хвилю внутрішньо переміщених осіб на правий берег"- заявили в Міненерго РМ.

Технічно можливості постачати до Придністров'я газ, який закуповується в Європі, є. Але він буде дорожчим. "Найбільша проблема полягає у забезпеченні оплати за газ у Придністровському регіоні, оскільки населення там звикло до дуже низьких тарифів, що навіть близько не покривають реальну вартість газу", – зазначили в Міненерго Молдови.

В уряді країни вже почали готувати мешканців Придністров'я до можливого підвищення цін на газ. Віце-прем'єр Молдови з реінтеграції Олег Серебрян попередив, що тарифи на правому та лівому березі можуть бути однаковими.

"За цей газ треба буде платити за ринковою ціною. Уряд надасть допомогу, можуть застосувати механізм компенсацій у холодний період, але про пільгові ціни для лівого берега не йдеться, оскільки газ закуповуватиметься на ринку, і за нього потрібно платити. Мешканці придністровського регіону платитимуть за газ стільки ж, скільки й решта Молдови. Є рівноправність, на правому та на лівому березі одні й ті самі громадяни, ми не робимо жодної різниці”, – сказав Серебрян.

Електроенергія – проблема №2

Друга проблема - електроенергія. За відсутності російського газу в Придністров'ї можуть виникнути серйозні ризики скорочення генерації електроенергії. Місцева ДРЕС фактично контролюється Росією, якій нічого не варто навіть за наявності альтернативного газу, якщо не повністю зупинити станцію, то скоротити виробництво електроенергії до обсягів, необхідних лише регіону. Джерела видання у Києві кажуть, що Кишинів враховує таку ймовірність і на робочих міжнародних зустрічах говорить про це.

Молдавська ДРЕС (фото Getty Images)

Дефіцит електроенергії теоретично можна покрити за рахунок імпорту з Румунії. Але практично з цим також можуть виникнути труднощі, вважає молдавський експерт в енергетиці Сергій Тофілат. "У Румунії теж створився дефіцит. Вони беруть (е/е – ред.) в Угорщині, Болгарії. Виходить, що на Балканах виник дефіцит, ціни підскочили, бо немає нормального поєднання з континентальною Європою – там ціни нижчі. Якщо ми ще увіллємося у цей ринок, ціни ще підскочать", – заявив він в ефірі Jurnaltv.md.

Якщо повністю замінити газ та електроенергію імпортом із Європи, то ціни у Придністров'ї зростуть у рази. "Тоді мешканці (Придністров'я – ред.) зазнають економічного шоку: ціна на газ зросте у 15 разів, а на електрику – у чотири. Кишиневу доведеться десь займати до 300 мільйонів євро на рік", – говорив Тофілат ще у березні 2024 року.

Його слова підтверджують, що в Молдові чудово знали та обговорювали можливі проблеми з постачанням енергоресурсів, але все ж сподівалися на продовження співпраці з Росією і не вдалися до пошуку альтернативи.

Чи може Молдові допомогти Україна

Невеликі обсяги газу та електроенергії Молдові теоретично могла б поставити Україна. Але сьогодні, враховуючи військову ситуацію та постійні обстріли енергооб'єктів, це практично неможливо, сказало РБК-Україна джерело в українському уряді.

"Раніше ми їм давали електроенергію. Але не зараз", – сказав співрозмовник.

При цьому, за інформацією видання, Молдова просила Україну про допомогу з постачанням вугілля, яким хотіли замінити газ під час виробництва електроенергії. Але за характеристиками українське вугілля їм не підійшло.

Молдова збиралася закуповувати газ у НАК "Нафтогаз України" ще 2020 року. У грудні 2019 року, коли ще не було підписано новий транзитний контракт між НАК і "Газпромом", уряд РМ домовився з ЄБРР про акредитив на 50 млн доларів на випадок припинення транзиту. Передбачалося, що за ці гроші НАК і якості екстренної підтримки купить 0,4 млрд кубометрів газ у Європі і продасть його Молдові. Але акредитив не був використаний, оскільки транзит газу через Україну продовжився – "Нафтогаз" та "Газпром" підписали 30 грудня 2019 року новий контракт на транзит, термін дії якого спливає 31 грудня 2024 року.

Криза та її наслідки

Враховуючи комплекс проблем та невирішених питань, енергетична криза в Молдові цілком ймовірна. І вона буде не першою. Три роки тому в країні вже оголошували надзвичайний стан в енергетиці, коли восени 2021 року "Газпром" не хотів продовжувати контракт на закупівлю газу з "Молдовагаз", вимагаючи сплати боргу. Але тоді сторонам вдалося домовитись і контракт було продовжено на 5 років.

Наприкінці 2022 року РФ намагалася спровокувати кризу, скоротивши постачання газу до 5,7 млн кубометрів на добу. Такий обсяг газу повністю споживає Придністров'я. У РФ розраховували, що Кишинів забере цей газ для правого берега. Але план не спрацював, і Молдова почала купувати газ у Європі.

Нова криза може бути набагато серйознішою. До парламентських виборів у Молдові залишилося кілька місяців. Вони мають пройти влітку, але в країні вже говорять про дострокові вибори.

Енергетична криза в Молдові може стати вирішальним фактором на парламентських виборах, сприяючи зростанню популярності проросійських сил, які обіцяють "вирішити проблему" енергопостачання. У Гагаузії проросійські політики вже почали проводити мітинги з вимогами відставки уряду та президента Майї Санду, повідомляє молдавське агентство IPN.

Якщо до початку року вирішити енергетичні проблеми не вдасться, а поки це малоймовірно, країна зіткнеться з відсутністю газу і, можливо, з проблемами з постачанням електроенергії. Цілком імовірно, що труднощі триватимуть недовго – саме стільки, щоб люди відчули залежність від постачання енергоносіїв з РФ. Після чого Москва може піти на якісь "поступки", скажімо, погодиться на постачання газу через Туреччину.

Іншим питанням, яку ціну доведеться заплатити Кишиневу за такі "поступки" ? Експерт з питань енергетики Центру аналізу європейської політики (СЕРА) Сергій Макогон взагалі вважає, що в мета Москви – змусити Київ продовжити транзит російського газу. "Я особисто не бачу в Молдові критичних енергетичних ризиків. Думаю, цей скандал був штучно створений проросійськими силами, у тому числі, щоб підірвати довіру до чинного проєвропейського уряду і змусити Україну продовжити транзит російського газу після 2024 року", – заявив він у коментарі РБК- Україна. Але, дозволивши транзит Молдові, Україна не зможе відмовити Словаччині, яка також зацікавлена продовжувати отримувати газ через Україну.

Теоретично постачання газу до Молдови через Україну може продовжитися, якщо "Молдовагаз" змінить контракт з "Газпромом" і почне купувати газ на східному кордоні України. Такий варіант для транзиту не лише до Молдови, а і до інших країн допускали і в "Нафтогазі", і уряді України.

Крім того, Молдова теоретично може закачувати газ на зберігання до українських ПСГ, а потім відбирати його за необхідності. Поки що, за інформацією молдавських ЗМІ, Європейська комісія попросила Кишинів підготувати план на випадок припинення транзиту газу через Україну та готова надати підтримку, щоб гарантувати енергобезпеку країни.