Эрдоган заявил, что ситуация в Идлибе складывается в пользу турецкой армии

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

По его словам, "режим Асада полностью прекратил бы свое существование, если бы не имел поддержки РФ"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что события в Идлибе (Сирия) "складываются в пользу турецкой армии". Об этом сообщает издание Sabah.

По его словам, "события на северо-западе Сирии в Идлибе в настоящий момент развиваются в пользу Турции".

Эрдоган также отметил, что "режим Асада полностью прекратил бы свое существование, если бы не имел поддержки России".

Ранее, 20 февраля Турция начала очередную военную операцию на севере Сирии против режима действующего президента Башара Асада. Однако сирийский президент заявил, что его военные в Сирии не прекратят наступление на Идлиб, пока не добьются полной победы.

Сегодня утром турецкие СМИ сообщили о гибели военнослужащих Вооруженных сил Турции на севере Сирии. Сообщалось, что в результате авиаудара по Идлибу погибли двое турецких военных, еще 2 - получили ранения.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил эту информацию.