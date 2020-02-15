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Помпео и Маас договорились о поддержке Украины в условиях агрессии РФ

Новости » Политика     15.02.2020 - 10:29
Помпео и Маас договорились о поддержке Украины в условиях агрессии РФ
Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Помпео и Маас обсудили поддержку Украины на полях Мюнхенской конференции

На полях Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Германии Хайко Маас договорились о поддержке Украины в условиях агрессии со стороны России. Об этом говорится в заявлении спикера Госдепа США Морган Ортагус.

Сообщается, что стороны обсудили международные усилия по поддержке устойчивого прекращения огня и прекращения иностранного вмешательства в ситуацию в Ливии. Помпео и Маас также обсудили вопросы американо-немецкой координации по ряду глобальных вызовов, включая противодействие агрессивным действиям Ирана на Ближнем Востоке, поддержку урегулирования ситуации в Украине и реформ перед лицом агрессии России.

Стороны также обсудили необходимость ликвидации ИГИЛ в Ираке и Сирии.

Напомним, ранее сообщалось о встрече министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с Хайком Маасом. Стороны обсудили пути прекращения войны на Донбассе. Немецкий министр заверил, что Берлин продолжит поддержку Киева на пути прекращения войны на Донбассе.

Ранее также сообщалось, что США в Мюнхене поднимут вопрос противодействия российской агрессии в Украине.

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