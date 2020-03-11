ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии в случае нарушения перемирия

Новости » Политика     11.03.2020 - 13:14
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии в случае нарушения перемирия
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Турция следит за действиями режима Асада в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил мощным ответом в случае нарушения режима прекращения огня на севере Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NTV.

По словам Эрдогана, Анкара пристально следит за действиями режима Башара Асада в Сирии и готова быстро и мощно отреагировать на нарушение перемирия в провинции Идлиб.

"Мы внимательно следим за режимом и за тем, что военные, которые поддерживают его, делают на линии прекращения огня. Но если они не сдержат свое слово, мы не избежим того, чтобы ответить им сильнее, чем в прошлый раз", - заявил он.

Напомним, ранее Эрдоган угрожал предпринять односторонние действия в сирийской провинции Идлиб в случае, если Россия не выполнит собственные обязательства в рамках договоренностей, достигнутых в Москве. Анкара согласна на любое решение для обеспечения безопасности границы Турции и населения провинции Идлиб.

Как писало РБК-Украина, 5 марта Турция и Российская Федерация договорились о введении режима прекращение огня в сирийской провинции Идлиб. Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 6 марта. Уже с 15 марта в провинции Идлиб и на трассе М4 должны начать работу совместные российско-турецкие патрули.

Эрдоган заявил, что Турция не закроет границы с ЕС для беженцев США и НАТО обсуждают оказание Турции помощи в Идлибе
Новости Украины ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь