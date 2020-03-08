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Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе

Новости » Политика     08.03.2020 - 16:37
Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Эрдоган заявил, что Турция будет готова предпринять односторонние действия в Идлибе

Турция будет готова предпринять односторонние действия в Идлибе в Сирии при условии, если Россия не выполнит собственные обязательства в отношении этой региональной проблемы. Об этом заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, предает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Анадолу".

"Турция оставляет за собой право собственными ресурсами добиться целей операции "Весенний щит" в случае, если Москва не выполнит обязательства по Сирии", - заявил он во время выступления в Стамбуле.

Эрдоган заверил, что Турция лишь добивается возвращения в свои дома 3,6 млн сирийских беженцев, находящихся на турецкой территории, а также 1,5 млн человек, скопившихся у границы страны в сирийской провинции Идлиб. По его словам, Анкара согласна с любым решением, которое обезопасит границы Турции и население Идлиба.

Напомним, ранее Турция и Российская Федерация договорились о введении режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб.

Ранее США выступили за прекращение огня в сирийской провинции Идлиб. Вашингтон призвал Россию и Турцию вернуться к выполнению достигнутого в 2018 году сочинского соглашения.

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