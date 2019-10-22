Помпео удовлетворен работой Госдепа по Украине

Госсекретарь США Майк Помпео удовлетворен работой Госдепа США в вопросе Украины. Об этом он сказал интервью телеканалу CNBC, сообщает РБК-Украина.

Помпео, в частности, отверг любые обвинения в адрес Дональда Трампа относительно попыток давления на Украину.

"Я присутствовал во время разговора. Я присутствовал во время многих телефонных разговоров президента США. Я точно знаю, над чем мы работали в Украине - мы пытались уменьшить уровень коррупции", - сказал он.

По словам Помпео, США были сфокусированы на том, чтобы обеспечить поставки систем вооружений, "необходимых украинскому народу для защиты от вторжения Владимира Путина на Донбасс, юго-восток Украины".

"Именно на этом мы и в дальнейшем будем сосредотачиваться, и я очень доволен работой, которую мы сделали", - отметил госсекретарь.

Помпео выразил удовлетворение тем, чего пытается достичь новая власть в Украине.

"И мы надеемся, что вместе мы сможем достичь успеха", - отметил он.

Напомним, Трамп заявил, что не хотел бы давать деньги коррумпированной стране, имея в виду Украину. Кроме того, американский президент заблокировал выделение военной помощи Украине.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась 25 июля после выборов в Верховную раду. Решение о публикации стенограммы было принято из-за скандала, который разгорелся после заявления сотрудника разведки о том, что Трамп якобы пытался давить на Зеленского.

Во время разговора Трамп попросил Зеленского об услуге. Также Трамп в беседе с Зеленским успоминал расследование дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

По данным СМИ, госсекретарь США Майк Помпео присутствовал при телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В Конгрессе США еще до публикации стенограммы, опираясь на жалобу сторудника американской разведки, объявили о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Американский лидер в ответ обвинил главу комитета палаты представителей по разведке Адама Шиффа в искажении содержания своей беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

2 октября Демократы в Палате представителей пригрозили Белому дому принудительным получением записей, связанных с возможным давлением президента Трампа на Зеленского.