ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США начали процедуру импичмента Трампа

Новости » Политика    25.09.2019 - 00:15
В США начали процедуру импичмента Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пелоси сделала объявление

Начало процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа объявили в Конгрессе США. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на CBS-News.

Объявление сделала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Ранее она уже анонсировала импичмент в ночь на 25 сентября.

Пелоси сказала, что действия, предпринятые Трампом на сегодняшний день, "серьезно нарушили конституцию".

"Никто не может быть выше закона", - отметила Пелоси.

Перед этим Трамп отреагировал на вероятность своего импичмента. Президент США не воспринимает всерьез угрозы со стороны Конгресса.

Напомним, ранее в Конгрессе США допустили возможность импичмента Трампа. Причиной стало якобы давление на президента Украины Владимира Зеленского. Представитель Демократической партии Адама Шиффа, который является председателем комитета по разведке палаты представителей, если давление президента Трампа на Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации.

Впервые о возможном давлении на Зеленского написала газета The Wall Street Journal. В статье говорилось, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским по меньшей мере восемь раз называл фамилию кандидата в президенты Джо Байдена, призывая начать расследование в Украине против его сына. Также президент США призывал сотрудничать с личным юристом Трампа Руди Джулиани в ходе этого расследования.

Вскоре Байден призвал президента Дональда Трампа опубликовать расшифровку предполагаемого разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским от 25 июля.

Байден назвал условия, при которых поддержит импичмент Трампа Трамп: США продолжат блокировать военную помощь Украине
Новости Украины Дональд Трампимпичмент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь