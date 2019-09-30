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Трамп обвинил главу комитета Конгресса по разведке в "госизмене"

Новости » Политика    30.09.2019 - 16:40
Трамп обвинил главу комитета Конгресса по разведке в "госизмене"
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп обвинил Адама Шиффа в искажении своей беседы с Зеленским

Президент США Дональд Трамп обвинил председателя комитета палаты представителей по разведке Адама Шиффа в искажении содержания своей беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом президент США написал в Twitter.

Президент США написал, что на слушаниях в конгрессе Шифф придумал "фейковое и ужасное" заявление и выдал его за слова Трампа. В своем сообщении Трамп задался вопросом, нужно ли арестовать конгрессмена за измену.

"Представитель Адам Шифф незаконно составил фейковое и ужасное заявление, представив его как мое, как наиболее важную часть моего разговора с президентом Украины, и зачитал его Конгрессу и американскому народу. Это не соответствовало тому, что я сказал по телефону. Арестовать за госизмену?" - написал Трамп.

Трамп обвинил главу комитета Конгресса по разведке в &quot;госизмене&quot;

Напомним, Трамп призвал главу спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа уйти в отставку.

РБК-Украина писало, что 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора между Зеленским и Трампом. Разговор между президентами стал причиной объявления процедуры импичмента Дональду Трампу. Президента США обвиняли в оказании давления на Зеленского, требуя возобновить расследование против сына Джо Байдена.

Также 26 сентября был опубликован текст жалобы сотрудника американских спецслужб, где указывалось, что чиновники Белого дома были "глубоко обеспокоены" телефонным разговором Трампа с Зеленским.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКонгресс СШАДональд Трамп
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