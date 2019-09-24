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Трамп приказал приостановить помощь Украине перед звонком Зеленскому, - WP

Новости » Политика    24.09.2019 - 09:03
Трамп приказал приостановить помощь Украине перед звонком Зеленскому, - WP
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп придержал средства, опасаясь коррупции в Украине

Президент США Дональд Трамп попросил приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на трех высокопоставленных чиновников американской администрации.

Как сообщается, чиновникам было приказано сообщить законодателям, что задержка в предоставлении помощи является результатом "межведомственного процесса".

Один из чиновников сказал, что Трамп придержал средства, опасаясь коррупции в Украине. В конце средства решили перевести в связи с окончанием финансового года 30 сентября.

Кроме этого, чиновник также опроверг, что между задержкой помощи и вероятным давлением на Зеленского начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера есть связь.

Напомним, завтра должна состоятся встреча Зеленского и Трампа на Генассамблее ООН.

Ранее Трамп признал, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал коррупцию и упоминал в этом контексте своего конкурента на выборах в 2020 году Джо Байдена.

Также председатель комитета по разведке палаты представителей, представитель Демократической партии Адам Шифф заявил, что если давление Трампа на Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДональд Трамп
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