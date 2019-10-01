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Помпео присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским, - WSJ

Новости » Политика    01.10.2019 - 05:09
Помпео присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским, - WSJ
Фото: МайкПомпео (flickr.com/gageskidmore)

Информация об участии Помпео в разговоре обнародована впервые

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео присутствовал при телефонном разговоре американского президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом передает The Wall Street Journal.

Отмечается, что Помпео был среди чиновников администрации, которые прослушали телефонный звонок от 25 июля. Информацию WSJ сообщил неназваный источник в Госдепартаменте.

Этот новый факт более тесно связывает Государственный департамент с расследованием в отношении Трампа для проведения процедуры импичмента, которую объявила на прошлой неделе Палата представителей Конгресса.

Об участии Помпео в телефонном разговоре до сих пор ни разу не сообщалось.

Напомним, Белый дом опубликовал стенограмму разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась 25 июля после парламентских выборов в Украине. Во время разговора Трамп попросил Зеленского об услуге.

В Конгрессе США еще до момента публикации стенограммы, опираясь на жалобу сторудника американской разведки, объявили о начале процедуры импичмента Трампа.

По информации разведки, Трамп при разговоре с Зеленским попросил расследовать деятельность газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, главного оппонента Трампа на президентских выборах 2020 года.

Трамп в ответ обвинил председателя комитета палаты представителей по разведке Адама Шиффа в искажении содержания своей беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести расследований по приказу других стран.

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