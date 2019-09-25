Трамп попросил Зеленского об услуге, - стенограмма

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп попросил расследовать причастность Украины к вмешательству в выборы

Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским 25 июля попросил его об услуге, связанной с расследованием вмешательства в американские выборы. Об этом свидетельствует опубликованная стенограмма их переговоров.

В частности, Трамп попросил Зеленского сделать одолжение, "хотя бы потому, что наша страна через многое прошла и Украина знает много об этом".

"Я хотел бы, чтобы Вы узнали, что произошло с этой всей ситуацией с Украиной, они говорят Crowdstrike (название компании, которая занимается кибербезопасностью и привлекалась к расследованию вмешательства России в выборы в 2016 году, - ред.). Я полагаю, что есть один из ваших богатейших людей… Они говорят, что у Украины есть сервер. Есть много вещей, которые продолжались, целая ситуация.. .Я думаю, что вы окружаете себя некоторыми из этих людей. Я хотел бы, чтобы генеральный прокурор США связался с вами или вашими людьми, и я хотел бы, чтобы вы добрались до сути", - отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что "абсурд" с обвинениями бывшего прокурора Роберта Мюллера в его адрес о контактах с Россией закончился некомпетентным выступлением.

"Но они говорят, что многое из этого пошло с Украины. Независимо от того, что Вы можете сделать, очень важно, чтобы Вы сделали это, если это возможно", - добавил Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп на переговорах 25 июля раскритиковали мягкую позицию Европы по санкциям против России.

Кроме того, Трамп в разговоре с Зеленским упоминал Джо Байдена, в отношении сына которого ранее велось расследование.