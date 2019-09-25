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Трамп в разговоре с Зеленским вспоминал Байдена

Новости » Политика    25.09.2019 - 17:47
Трамп в разговоре с Зеленским вспоминал Байдена
Коллаж РБК-Украина

Трамп просил Зеленского возобновить дело против сына Байдена

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским вспоминал расследование дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом свидетельствует стенограмма разговора президентов, размещенная на сайте Белого дома.

Так, американский президент просил Зеленского повлиять на ход дела в отношении сына Байдена.

"Много говорят о сыне Байдена, что Байден прекратил судебное преследование, и много кто хочет узнать об этом, поэтому если вы сможете что-то сделать с генеральным прокурором, это будет прекрасно. Байден ходил и хвастался, что прекратил преследование, так что если вы можете разобраться в этом... Это звучит ужасно для меня", - говорил Трамп.

Клинтон поддержала импичмент Трампа Опубликована стенограмма разговора Зеленского и Трампа: полный текст
Новости Украины Владимир ЗеленскийДжозеф БайденДональд Трамп
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