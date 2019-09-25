Трамп в разговоре с Зеленским вспоминал Байдена

Коллаж РБК-Украина

Трамп просил Зеленского возобновить дело против сына Байдена

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским вспоминал расследование дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом свидетельствует стенограмма разговора президентов, размещенная на сайте Белого дома.

Так, американский президент просил Зеленского повлиять на ход дела в отношении сына Байдена.

"Много говорят о сыне Байдена, что Байден прекратил судебное преследование, и много кто хочет узнать об этом, поэтому если вы сможете что-то сделать с генеральным прокурором, это будет прекрасно. Байден ходил и хвастался, что прекратил преследование, так что если вы можете разобраться в этом... Это звучит ужасно для меня", - говорил Трамп.