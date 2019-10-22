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Трамп готов к применению военной силы против Турции, - Госдепартамент

Новости » Политика    22.10.2019 - 02:30
Трамп готов к применению военной силы против Турции, - Госдепартамент
Фото: Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImages)

Помпео не назвал конкретные действия Турции, которые вызовут такую реакцию США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции "в случае необходимости". Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью американским СМИ, передает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

При этом Помпео отказался конкретно указать, какие именно действия Турции вызовут военный ответ со стороны США. Он сказал, что не хочет мешать "президентскому решению о том, взять ли на себя грандиозное обязательство использовать американскую военную мощь".

"Мы предпочитаем мир войне. Но в случае события, при котором понадобятся военные действия, президент Трамп полностью готов их предпринять", - сказал Помпео.

Напомним, 21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска покидают зону боевых действий на северо-востоке Сирии. По его словам, в данный момент в зоне проведения турецкой военной операции в Сирии нет ни одного американского военного.

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии против курдов под названием
"Источник свободы" началась 9 октября. США, являющиеся союзниками курдов, начали вывод своих войск из региона, при этом осудили действия Турции и ввели против нее экономические санкции.

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