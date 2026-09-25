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У Полтавській області оновили графік погодинних відключень світла: як знайти свою адресу

12:36 25.09.2026 Пт
3 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

АТ "Полтаваобленерго" оприлюднило оновлений графік погодинних відключень електроенергії (ГПВ) для мешканців регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби акціонерного товариства "Полтаваобленерго" у Facebook.

Що відомо про новий графік відключень

У п'ятницю, 25 вересня 2026 року, українцям розповіли, що на офіційному сайті АТ "Полтаваобленерго" було опубліковано новий графік погодинного відключення електроенергії.

У компанії уточнили, що він розрахований на період з 1 жовтня 2026 року до 1 квітня 2027 року.

За даними АТ "Полтаваобленерго", опублікований графік розробили відповідно до:

  • Інструкції про складання та застосування графіків погодинного відключення електроенергії (з метою забезпечення справедливого та рівномірного розподілу доступної потужності та електроенергії між споживачами);
  • наказу Міністерства енергетики України №439 (від 27 листопада 2024 року).
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Коли саме будуть застосовувати цей графік

В цілому графік погодинних відключень електричної енергії (ГПВ) запроваджується за вказівкою диспетчера НЕК "Укренерго" у разі потреби збалансувати систему, зменшити навантаження на неї.

Тобто наявність графіка не означає, що електроенергію вимикатимуть обов'язково.

В АТ "Полтаваобленерго" пояснили, що він "буде задіяний тільки в разі застосування в області ГПВ".

Публікація АТ "Полтаваобленерго" (скриншот: facebook.com/atpoltavaoblenergo)

Споживачам нагадали також, що в цілому ГПВ (згідно з Інструкцією):

  • містять черги та підчерги;
  • складаються та затверджуються двічі на рік (враховуючи зимові та літні навантаження).

Як знайти актуальну інформацію про черги та графіки

Згідно з даними АТ "Полтаваобленерго", дізнатись детальніше про графіки відключення світла в області можна у різний спосіб.

Так, переглянути свою адресу в новому графіку можна за відповідним посиланням на порталі акціонерного товариства.

Йдеться про перевірку важливої інформації - до якої черги та підчерги належить та чи інша адреса.

Там же - на офіційному сайті - можна знайти актуальну інформацію щодо перерв в електропостачанні.

Крім того, інформація про відключення доступна в особистих кабінетах споживачів.

Насамкінець не варто забувати, що важливою для громадян інформацією АТ "Полтаваобленерго" регулярно ділиться у своїх соціальних мережах:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про графіки відключень світла в Україні - які види бувають й на кого вони поширюються.

Крім того, ми пояснювали, чому графіки відключень світла можуть змінюватися впродовж дня й що таке черги відключень електроенергії (як вони працюють).

Читайте також, які бувають типи відключень світла (й коли діють графіки) та де їх дивитися (на яких ресурсах шукати).

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