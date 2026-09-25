У Полтавській області оновили графік погодинних відключень світла: як знайти свою адресу

Що відомо про новий графік відключень

У п'ятницю, 25 вересня 2026 року, українцям розповіли, що на офіційному сайті АТ "Полтаваобленерго" було опубліковано новий графік погодинного відключення електроенергії.

У компанії уточнили, що він розрахований на період з 1 жовтня 2026 року до 1 квітня 2027 року.

За даними АТ "Полтаваобленерго", опублікований графік розробили відповідно до:

Інструкції про складання та застосування графіків погодинного відключення електроенергії (з метою забезпечення справедливого та рівномірного розподілу доступної потужності та електроенергії між споживачами);

наказу Міністерства енергетики України №439 (від 27 листопада 2024 року).

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Коли саме будуть застосовувати цей графік

В цілому графік погодинних відключень електричної енергії (ГПВ) запроваджується за вказівкою диспетчера НЕК "Укренерго" у разі потреби збалансувати систему, зменшити навантаження на неї.

Тобто наявність графіка не означає, що електроенергію вимикатимуть обов'язково.

В АТ "Полтаваобленерго" пояснили, що він "буде задіяний тільки в разі застосування в області ГПВ".

Публікація АТ "Полтаваобленерго" (скриншот: facebook.com/atpoltavaoblenergo)

Споживачам нагадали також, що в цілому ГПВ (згідно з Інструкцією):

містять черги та підчерги;

складаються та затверджуються двічі на рік (враховуючи зимові та літні навантаження).

Як знайти актуальну інформацію про черги та графіки

Згідно з даними АТ "Полтаваобленерго", дізнатись детальніше про графіки відключення світла в області можна у різний спосіб.

Так, переглянути свою адресу в новому графіку можна за відповідним посиланням на порталі акціонерного товариства.

Йдеться про перевірку важливої інформації - до якої черги та підчерги належить та чи інша адреса.

Там же - на офіційному сайті - можна знайти актуальну інформацію щодо перерв в електропостачанні.

Крім того, інформація про відключення доступна в особистих кабінетах споживачів.

Насамкінець не варто забувати, що важливою для громадян інформацією АТ "Полтаваобленерго" регулярно ділиться у своїх соціальних мережах: