У Полтавській області оновили графік погодинних відключень світла: як знайти свою адресу

АТ "Полтаваобленерго" оприлюднило оновлений графік погодинних відключень електроенергії (ГПВ) для мешканців регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби акціонерного товариства "Полтаваобленерго" у Facebook.
У п'ятницю, 25 вересня 2026 року, українцям розповіли, що на офіційному сайті АТ "Полтаваобленерго" було опубліковано новий графік погодинного відключення електроенергії.
У компанії уточнили, що він розрахований на період з 1 жовтня 2026 року до 1 квітня 2027 року.
За даними АТ "Полтаваобленерго", опублікований графік розробили відповідно до:
В цілому графік погодинних відключень електричної енергії (ГПВ) запроваджується за вказівкою диспетчера НЕК "Укренерго" у разі потреби збалансувати систему, зменшити навантаження на неї.
Тобто наявність графіка не означає, що електроенергію вимикатимуть обов'язково.
В АТ "Полтаваобленерго" пояснили, що він "буде задіяний тільки в разі застосування в області ГПВ".
Споживачам нагадали також, що в цілому ГПВ (згідно з Інструкцією):
Згідно з даними АТ "Полтаваобленерго", дізнатись детальніше про графіки відключення світла в області можна у різний спосіб.
Так, переглянути свою адресу в новому графіку можна за відповідним посиланням на порталі акціонерного товариства.
Йдеться про перевірку важливої інформації - до якої черги та підчерги належить та чи інша адреса.
Там же - на офіційному сайті - можна знайти актуальну інформацію щодо перерв в електропостачанні.
Крім того, інформація про відключення доступна в особистих кабінетах споживачів.
Насамкінець не варто забувати, що важливою для громадян інформацією АТ "Полтаваобленерго" регулярно ділиться у своїх соціальних мережах:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про графіки відключень світла в Україні - які види бувають й на кого вони поширюються.
Крім того, ми пояснювали, чому графіки відключень світла можуть змінюватися впродовж дня й що таке черги відключень електроенергії (як вони працюють).
Читайте також, які бувають типи відключень світла (й коли діють графіки) та де їх дивитися (на яких ресурсах шукати).