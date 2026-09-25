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НКРЕКП змінила правила для боржників: хто не платитиме за підключення світла

11:13 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Василина Копитко
НКРЕКП змінила правила для боржників: хто не платитиме за підключення світла Що змінилося у правилах відключення та підключення світла (колаж РБК-Україна)
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В Україні посилили захист побутових споживачів і змінили порядок оплати послуг з відключення та повторного підключення електропостачання.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на НКРЕКП.

Хто звільняється від оплати

Головна зміна стосується побутових споживачів із невеликою заборгованістю.

Відтепер людина не відшкодовуватиме витрати на відключення та повторне підключення, якщо на момент оформлення попередження її борг за електроенергію був меншим за половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ця гарантія діятиме навіть у випадку, якщо після відключення оператор системи уточнить фактичні покази лічильника й встановить, що реальна сума боргу була нижчою за встановлений поріг. Тоді всі витрати нестиме оператор системи.

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Коли ще споживач не платитиме

НКРЕКП також передбачила захист для випадків незаконного відключення.

Якщо електропостачання припинили з порушенням встановленої процедури, споживач не оплачуватиме ні саме відключення, ні подальше відновлення електроживлення.

Що зміниться у процедурі

Комісія встановила єдиний механізм визначення вартості цих послуг. Якщо це технічно можливо, оператор системи має обирати найменш складний і найдешевший спосіб виконання робіт.

Крім того:

  • вартість відключення та підключення не зможе перевищувати граничну суму, визначену Правилами;
  • оператори системи зобов’язані оприлюднювати перелік послуг і їхню вартість на своїх офіційних сайтах;
  • після відключення обов’язково складається акт із датою, часом, способом відключення, EIC-кодом і показами лічильника (за можливості).
  • Один примірник акта передаватимуть споживачу, а якщо його немає на місці - надсилатимуть протягом трьох робочих днів.

За скільки мають повернути світло

Правила також уточнюють строки відновлення електропостачання після усунення причин відключення:

  • до 3 робочих днів - у містах;
  • до 5 робочих днів - у сільській місцевості.

Постанова набирає чинності наступного дня після офіційного оприлюднення, а новий механізм розрахунку вартості послуг з відключення та підключення почне діяти з 1 жовтня 2026 року.

Нагадаємо також, що 15 вересня НКРЕКП схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії. Одна з головних змін: споживачі з інтелектуальними лічильниками зможуть укладати договори з динамічною ціною на електроенергію.

Раніше ми писали про те, що перший віцепрем'єр - міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що тарифи на електроенергію для побутових споживачів в Україні залишатимуться незмінними.

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