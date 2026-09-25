В Полтавской области обновили график почасовых отключений света: как найти свой адрес

Что известно о новом графике отключений

В пятницу, 25 сентября 2026 года, украинцам рассказали, что на официальном сайте АО "Полтаваоблэнерго" был опубликован новый график почасового отключения электроэнергии.

В компании уточнили, что он рассчитан на период с 1 октября 2026 года до 1 апреля 2027 года.

По данным АО "Полтаваоблэнерго", опубликованный график разработали в соответствии:

с Инструкцией о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии (с целью обеспечения справедливого и равномерного распределения доступной мощности и электроэнергии между потребителями);

с приказом Министерства энергетики Украины №439 (от 27 ноября 2024 года).

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Когда именно будут применять этот график

В целом график почасовых отключений электрической энергии (ГПО) вводится по указанию диспетчера НЭК "Укрэнерго" в случае необходимости сбалансировать систему, уменьшить нагрузку на нее.

То есть наличие графика не означает, что электроэнергию будут выключать обязательно.

В АО "Полтаваоблэнерго" объяснили, что он "будет задействован только в случае применения в области ГПО".

Публикация АО "Полтаваоблэнерго" (скриншот: facebook.com/atpoltavaoblenergo)

Потребителям напомнили также, что в целом ГПО (согласно Инструкции):

содержат очереди и подочереди;

составляются и утверждаются дважды в год (учитывая зимние и летние нагрузки).

Как найти актуальную информацию об очередях и графиках

Согласно данным АО "Полтаваоблэнерго", узнать подробнее о графиках отключения света в области можно разными способами.

Так, просмотреть свой адрес в новом графике можно по соответствующей ссылке на портале акционерного общества.

Речь идет о проверке важной информации - к какой очереди и подочереди относится тот или иной адрес.

Там же - на официальном сайте - можно найти актуальную информацию о перерывах в электроснабжении.

Кроме того, информация об отключениях доступна в личных кабинетах потребителей.

В заключение не стоит забывать, что важной для граждан информацией АО "Полтаваоблэнерго" регулярно делится в своих социальных сетях: