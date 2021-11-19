Полиция предотвратила покушение на министра, а Саакашвили перевели в реанимацию: новости за 18 ноября

Полиция предотвратила покушение на министра Романа Лещенко, нардепу Гео Леросу избрали меру пресечения, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в реанимацию тюремной больницы. Подробнее о том, что произошло в четверг, 18 ноября - в материале РБК-Украина.

Полиция предотвратила покушение на министра правительства Украины

В четверг, 18 ноября, стало известно, что полиция предотвратила покушение на министра Романа Лещенко. В частности, она ввела в схему подставного киллера.

По данным следствия, заказчиком и организатором покушения оказался гражданин США, который для решения спорных вопросов в бизнесе с привлечением доверенного лица подыскал киллера, которому передал часть средств в сумме 20 000 долларов. Их задержали на передаче задатка. По словам самого министра, это покушение не имеет отношение к его государственной службе. Подробности – в материале РБК-Украина.

Нардепу Гео Леросу избрали меру пресечения

Печерский суд избрал меру пресечения народному депутату Гео Леросу. В то же время судья не удовлетворил просьбу прокурора отправить его под круглосуточный домашний арест. Суд избрал Леросу меру пресечения в виде личного обязательства на два месяца. Также народного депутата обязали сдать загранпаспорт.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что из-за хулиганства в стенах Верховной рады Леросу вручили первое подозрение и на следующий день – второе. Во время выступления в парламенте депутат показал непристойный жест президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Карантин в Украине: "желтая" и "красная" зоны расширились

В Украине расширились "красная" и "желтая" зоны карантина. Самые жесткие ограничения действуют в Киеве и 18 областях.

Отметим, в KSE назвали 4 области, которые могут покинуть "красную" зону первыми. Это Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области.

Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину

США и Европа обеспокоены возможностью прямой агрессии России против Украины уже этой зимой. В то же время украинские силовики и военные эксперты не наблюдают критических перемен в ситуации возле наших границ. Почему западные партнеры говорят о подготовке Кремля к масштабной войне и насколько она реальна – в материале РБК-Украина.

Против родителей 16-летнего подозреваемого в ДТП в Харькове открыли дело

К уголовной ответственности могут привлечь родителей 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского. Он является фигурантом смертельного ДТП на проспекте Гагарина. Об этом заявил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

"Открыто уголовное производство по статье 287 Уголовного кодекса Украины за допуск к управлению транспортными средствами людей, которые не имеют права управления, и по статье 166 - невыполнение родителями их обязанностей, что повлекло тяжкие последствия", - сказал Чубенко.

В Хмельницкой области горел жилой дом, погибли четверо детей

В селе Медисовка (Хмельницкая область) вспыхнул пожар в одноэтажном частном доме. В результате погибли четыре ребенка. Об этом сообщает ГСЧС.

"17 ноября 20:33 в с. Медисовка Хмельницкого района в частном одноэтажном жилом доме возник пожар в результате которого погибло 4 детей (2015-2021 г. р)", - говорится в сообщении.

Саакашвили перевели в реанимацию тюремной больницы

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в реанимацию тюремной больницы. Он находится в сознании, его состояние - стабильное.

Ранее после встречи с адвокатом Саакашвили потерял сознание, и его на носилках вынесли из комнаты свиданий.

На внеочередном заседании Рады загорелась система голосования (видео)

На внеочередном заседании Верховной рады загорелся пульт для голосования. Пожар оперативно потушили.

Задымился и начал плавиться пульт голосования у нардепа Артема Нагаевского. Его коллега Егор Чернев оперативно потушил его огнетушителем. Из-за пожара с пультом и низкой явки внеочередное заседание по финансовым вопросам было досрочно закрыто.

Американский актер и режиссер Шонн Пенн побывал на Донбассе (фото)

Шонн Пенн прилетел в Украину, чтобы снять документальный фильм о событиях на Майдане. Оскароносный американский актер и режиссер уже успел посетить в Киеве Аллею Героев Небесной Сотни, а теперь также побывал на Донбассе.

Кроме того, Шонн Пенн смог пообщаться с украинскими военнослужащими, которые защищают украинские земли. Подробнее о впечатлениях актера и режиссера и фото – в материале Styler.

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине в пятницу, 19 ноября, будет неблагоприятная. Ожидается мокрый снег с дождем, сильные дожди, ветер и низкая температура.

Объявлено штормовое предупреждение. По информации УкрГидрометцентра, 19 ноября в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).