Заказчик из США и 20 000 долларов задатка: детали покушения на Лещенко

Покушение на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко заказал гражданин США. Накануне он встречался с киллером и дал 20 000 долларов задатка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Как вышли на заказчиков

По его словам, в августе в Департамент стратегических расследований поступила информация о том, что украинка ищет киллера для заказного убийства. Но в ходе оперативной комбинации полиции удалось внедрить подставного киллера.

Монастырский отметил, что позже выяснились, что основным заказчиком этого убийства был гражданин США. Объект покушения - бывший коллектор, который выбивал долги его бизнес-партнера, с которым американец работал в 2018 года.

"За выбивание долгов было взято 150 000 долларов, которые он не вернул этому гражданину США, в результате чего тот заказал его убийство. В отношении него было имитировано похищение, после чего его поместили в один из домов под Киевом", - отметил Монастырский.

Он уточнил, что заказчики туда приехали, чтобы убедиться, что заказ выполнен. А после того, как "было выражено пожелание" убить жертву, полиция сымитировала его убийство и отослала заказчикам фото "трупа", а также видео якобы похорон.

Покушение на Лещенко

Монастырский отметил, что сразу после этого подозреваемые сделали заказ на следующее убийство.

"Это было лицо, с которым они сотрудничали, у которого они, собственно, пытались отобрать имущество и выбить мнимые долги, которые были в 2018 году… Этим гражданином был Роман Лещенко - министр украинского правительства. Это дело было непосредственно связано с его деятельностью в 2018 году еще до того, как он занимал какие-либо государственные должности", - отметил он.

Вчера вечером в ресторане прошла встреча заказчиков и подставного киллера, на которой обсудили всю оперативную ситуацию вокруг заказного убийства.

"Был предоставлен задаток в размере 20 000 долларов. Гражданин США должен был выехать после этого, и преступление должно было быть совершено уже после того, как он будет на территории Соединенных Штатов", - добавил Монастырский.

После фиксации встречи на видео было принято решение о задержании американца, соответствующая информация направлена в посольство США. И только после этого о покушении сообщили Роману Лещенко.

Что говорит сам Лещенко

По словам министра, это покушение не имеет отношение к его государственной службе.

"Это гражданско-правовой спор, в рамках которого есть соответствующие решения суда, вступившие в силу… Меня ничто не связывает с соответствующим лицом. Я с ним не общался, не имел никаких отношений. Я работал исключительно способом, предусмотренным законодательством Украины", - отметил он.

Он уточнил, что его бизнес-партнер в аграрной компании поставлял генно-модифицированный семенной материал, запрещенный в Украине.

"Использовался шантаж, манипуляции, иски. После того, как я занялся политической деятельностью, по мне активизировались все эти процессы. И любое наше действие по наведению порядка в земельных отношениях сопровождалось медийными атаками, постоянными фейками для дискредитации должностного лица", - добавил Лещенко.