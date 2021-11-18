Заказчик из США и 20 000 долларов задатка: детали покушения на Лещенко
Покушение на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко заказал гражданин США. Накануне он встречался с киллером и дал 20 000 долларов задатка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра внутренних дел Дениса Монастырского.
Как вышли на заказчиков
По его словам, в августе в Департамент стратегических расследований поступила информация о том, что украинка ищет киллера для заказного убийства. Но в ходе оперативной комбинации полиции удалось внедрить подставного киллера.
Монастырский отметил, что позже выяснились, что основным заказчиком этого убийства был гражданин США. Объект покушения - бывший коллектор, который выбивал долги его бизнес-партнера, с которым американец работал в 2018 года.
"За выбивание долгов было взято 150 000 долларов, которые он не вернул этому гражданину США, в результате чего тот заказал его убийство. В отношении него было имитировано похищение, после чего его поместили в один из домов под Киевом", - отметил Монастырский.
Он уточнил, что заказчики туда приехали, чтобы убедиться, что заказ выполнен. А после того, как "было выражено пожелание" убить жертву, полиция сымитировала его убийство и отослала заказчикам фото "трупа", а также видео якобы похорон.
Покушение на Лещенко
Монастырский отметил, что сразу после этого подозреваемые сделали заказ на следующее убийство.
"Это было лицо, с которым они сотрудничали, у которого они, собственно, пытались отобрать имущество и выбить мнимые долги, которые были в 2018 году… Этим гражданином был Роман Лещенко - министр украинского правительства. Это дело было непосредственно связано с его деятельностью в 2018 году еще до того, как он занимал какие-либо государственные должности", - отметил он.
Вчера вечером в ресторане прошла встреча заказчиков и подставного киллера, на которой обсудили всю оперативную ситуацию вокруг заказного убийства.
"Был предоставлен задаток в размере 20 000 долларов. Гражданин США должен был выехать после этого, и преступление должно было быть совершено уже после того, как он будет на территории Соединенных Штатов", - добавил Монастырский.
После фиксации встречи на видео было принято решение о задержании американца, соответствующая информация направлена в посольство США. И только после этого о покушении сообщили Роману Лещенко.
Что говорит сам Лещенко
По словам министра, это покушение не имеет отношение к его государственной службе.
"Это гражданско-правовой спор, в рамках которого есть соответствующие решения суда, вступившие в силу… Меня ничто не связывает с соответствующим лицом. Я с ним не общался, не имел никаких отношений. Я работал исключительно способом, предусмотренным законодательством Украины", - отметил он.
Он уточнил, что его бизнес-партнер в аграрной компании поставлял генно-модифицированный семенной материал, запрещенный в Украине.
"Использовался шантаж, манипуляции, иски. После того, как я занялся политической деятельностью, по мне активизировались все эти процессы. И любое наше действие по наведению порядка в земельных отношениях сопровождалось медийными атаками, постоянными фейками для дискредитации должностного лица", - добавил Лещенко.
Напомним, сегодня появилась информация о подготовке покушения на министра, источники РБК-Украина подтвердили, что объектом был Роман Лещенко.
Отметим, до назначения министром Роман Лещенко был уполномоченным президента по вопросам рынка земли, возглавлял Геокадастр. Министром стал в декабре 2020 года.
Перед его назначением ряд СМИ опубликовал заявление гражданина США Курта Джейкоба Гросанса, на которого Лещенко работал в 2018 году и якобы был причастен к хищению зерна и денег. Сам он в интервью Kyiv Post опроверг кражу 250 000 долларов у бизнес-партнера.