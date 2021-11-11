Нардепу Гео Леросу вручили подозрение

Народному депутату сообщено о подозрении за хулиганство в стенах Верховной рады. Он, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о народном депутате Гео Леросе.

Как отметили в пресс-службе ГБР, 4 ноября Лерос показал непристойный жест высшим должностным лицам государства.

"В этих действиях депутата четко прослеживается цель избранника - создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание средств массовой информации, общества и других политиков к своей личности. Депутат при этом злоупотреблял своими полномочиями народного депутата Украины на выступлении во время обсуждения кандидатуры члена правительства", - говорится в сообщении.

Сам Лерос написал на своей странице в Facebook, что ему вручают подозрение.

В чем подозревают нардепа

Лерос подозревается в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

Что грозит Леросу

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 4 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 5 лет. Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Что произошло в Раде

Народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте показал непристойный жест президенту Владимиру Зеленскому. Вице-спикер парламента Александр Корниенко уверен, что регламентный комитет должен отстранить нардепа Гео Лероса от 5 заседаний Рады. Однако, решение за комитетом.