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Нардепу Гео Леросу вручили второе подозрение

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Киев, Пятница 12 ноября 2021 15:15
Нардепу Гео Леросу вручили второе подозрение Фото: народный депутат Гео Лерос (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна, Олег Черныш

Народному депутату Украины сообщено о подозрении в умышленном невыполнении судебного решения. Речь идет о ч. 1 ст. 382 УК Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщили, что подозрение вручили нардепу Гео Леросу.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, о правонарушении сообщил государственный исполнитель. По данным следствия, народный депутат умышленно не выполнил постановление Киевского апелляционного суда.

Парламентария обязали опровергнуть распространенную на странице в Facebook недостоверную информацию относительно гражданина.

"Подозреваемый осознавал обязательность выполнения решения, а также имел реальную возможность выполнить требования суда в полном объеме, однако не сделал этого", - говорится в сообщении.

О каком посте в Facebook идет речь

Сам Гео Лерос написал на своей странице в Facebook, что ему вручили подозрение за несколько часов до судебного заседания об избрании меры пресечения.

"Только что мне вручили еще одно подозрение и ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста, которое будет рассмотрено сегодня в 17:00 в Печерском суде", - сообщил он.

По его словам, речь идет о посте о Денисе Ермаке, брате главы Офиса президента. Он отметил, что ни одного сообщения об опровержении информации об этом посте он не получал от государственных органов.

Нардепу Гео Леросу вручили второе подозрение

Напомним, вчера Гео Леросу вручили подозрение за хулиганство в стенах Верховной рады.

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