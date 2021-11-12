Нардепу Гео Леросу вручили второе подозрение

Народному депутату Украины сообщено о подозрении в умышленном невыполнении судебного решения. Речь идет о ч. 1 ст. 382 УК Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора .

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщили, что подозрение вручили нардепу Гео Леросу.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, о правонарушении сообщил государственный исполнитель. По данным следствия, народный депутат умышленно не выполнил постановление Киевского апелляционного суда.

Парламентария обязали опровергнуть распространенную на странице в Facebook недостоверную информацию относительно гражданина.

"Подозреваемый осознавал обязательность выполнения решения, а также имел реальную возможность выполнить требования суда в полном объеме, однако не сделал этого", - говорится в сообщении.

О каком посте в Facebook идет речь

Сам Гео Лерос написал на своей странице в Facebook, что ему вручили подозрение за несколько часов до судебного заседания об избрании меры пресечения.

"Только что мне вручили еще одно подозрение и ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста, которое будет рассмотрено сегодня в 17:00 в Печерском суде", - сообщил он.

По его словам, речь идет о посте о Денисе Ермаке, брате главы Офиса президента. Он отметил, что ни одного сообщения об опровержении информации об этом посте он не получал от государственных органов.