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Саакашвили стало хуже: его без сознания унесли на носилках после встречи с адвокатом

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Четверг 18 ноября 2021 16:48
Саакашвили стало хуже: его без сознания унесли на носилках после встречи с адвокатом Фото: экс-президент Грузии Михаил Саакашвили (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось. После встречи с адвокатом он потерял сознание и его на носилках вынесли из комнаты свиданий.

Об этом заявил адвокат Саакашвили Бека Басилая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузия".

"Миша выходил после встречи с адвокатами, поскользнулся и упал. После этого я не слышал его голоса, глаза он не открывал. Они привезли носилки и увезли его… До этого он чувствовал себя очень плохо", - заявил он.

Адвокат заявил, что он пока не знает каково состояние Саакашвили в настоящее время.

В то же время украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что комиссия экспертов для оценки адекватности и своевременности предоставления медицинских услуг Саакашвили 16 ноября совершила визит в медучреждение тюрьмы. Эксперты осмотрели и констатировали, что Саакашвили должен быть немедленно переведен для надлежащего лечения в отделение интенсивной терапии мультифункционального стационара.

"Состояние пациента комиссия оценила как критическое. Такой вывод является подтверждением информации о текущем состоянии здоровья Михеила, озвученной медицинскими экспертами центра "Эмпати" и личного врача Ника Кипшидзе", - написала она.

При этом она добавила, что комиссия установила диагнозы Саакашвили, а именно энцефалопатия Вернике, прогрессирующая гипокалиемия, анемия, талассемия. При этом специалисты заявили, что существует вероятность желудочного кровотечения.

"Среди ожидаемых осложнений: эпилептический статус или кома, летальная аритмия, почечная недостаточность, сердечная недостаточность; при прекращении голодания велика вероятность развития рефидинг-синдрома (РФС - комплекс жизнеугрозных метаболических нарушений)", - добавила Денисова.

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Михаил Саакашвили
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