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На внеочередном заседании Рады загорелась система голосования

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Киев, Четверг 18 ноября 2021 17:06
На внеочередном заседании Рады загорелась система голосования Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

На внеочередном заседании Верховной рады загорелся пульт для голосования. Пожар оперативно потушили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы нардепов Александра Качуры и Ярослава Железняка.

По словам Качуры, задымился и начал плавиться пульт голосования у нардепа Артема Нагаевского. Его коллега Егор Чернев оперативно потушил его огнетушителем.

Видео инцидента также опубликовал Ярослав Железняк.

По его словам, из-за пожара с пультом и низкой явки внеочередное заседание по финансовым вопросам было досрочно закрыто.

Напомним, в марте 2021 года загорелся пульт для голосования нардепа от "Голоса" Леси Василенко.

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