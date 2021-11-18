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Нардепу Гео Леросу избрали меру пресечения

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Четверг 18 ноября 2021 17:25
Нардепу Гео Леросу избрали меру пресечения Фото: Гео Лерос народный депутат Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Печерский суд избрал меру пресечения народному депутату Гео Леросу. В то же время судья не удовлетворил просьбу прокурора отправить его под круглосуточный домашний арест.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Печерского суда.

Суд избрал Леросу меру пресечения в виде личного обязательства на два месяца. Также народного депутата обязали сдать загранпаспорт.

Прокурор просил отправить Лероса под круглосуточный домашний арест, но судья отклонил просьбу.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что Леросу вручили подозрение из-за хулиганства в стенах Верховной рады. Во время выступления в парламенте депутат показал непристойный жест президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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