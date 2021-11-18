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Карантин в Украине: "желтая" и "красная" зоны расширились

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Киев, Четверг 18 ноября 2021 09:05
Карантин в Украине: "желтая" и "красная" зоны расширились Фото: в Украине расширились "красная" и "желтая" зоны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине расширились "красная" и "желтая" зоны карантина. Самые жесткие ограничения действуют в Киеве и 18 областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Карантин в Украине: &quot;желтая&quot; и &quot;красная&quot; зоны расширились

"Красная" зона

В этой зоне находятся 18 регионов:

  1. Киев,
  2. Херсонская,
  3. Одесская,
  4. Запорожская,
  5. Донецкая,
  6. Днепропетровская,
  7. Сумская,
  8. Николаевская,
  9. Ровенская,
  10. Житомирская,
  11. Ивано-Франковская,
  12. Киевская,
  13. Луганская,
  14. Хмельницкая,
  15. Черниговская,
  16. Львовская.,
  17. Волынская
  18. Черкасская,
  19. Винницкая.

Отметим, в KSE назвали 4 области, которые могут покинуть "красную" зону первыми. Это Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области.

"Оранжевая" зона

В этой зоне 5 регионов:

  1. Полтавская,
  2. Харьковская,
  3. Закарпатская.

"Желтая" зона

В этой зоне теперь:

  1. Тернопольская,
  2. Кировоградская,
  3. Черновицкая области.
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Карантин
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Карантин в Украине: "желтая" и "красная" зоны расширились
Карантин в Украине: "желтая" и "красная" зоны расширились
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