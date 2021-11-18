Карантин в Украине: "желтая" и "красная" зоны расширились
Фото: в Украине расширились "красная" и "желтая" зоны (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине расширились "красная" и "желтая" зоны карантина. Самые жесткие ограничения действуют в Киеве и 18 областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
"Красная" зона
В этой зоне находятся 18 регионов:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская
- Черкасская,
- Винницкая.
Отметим, в KSE назвали 4 области, которые могут покинуть "красную" зону первыми. Это Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области.
"Оранжевая" зона
В этой зоне 5 регионов:
- Полтавская,
- Харьковская,
- Закарпатская.
"Желтая" зона
В этой зоне теперь:
- Тернопольская,
- Кировоградская,
- Черновицкая области.