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Саакашвили перевели в реанимацию тюремной больницы

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Тбилиси, Четверг 18 ноября 2021 18:26
Саакашвили перевели в реанимацию тюремной больницы Фото: бывший президент Грузии Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в реанимацию тюремной больницы. Он находится в сознании, его состояние - стабильное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузия".

"Он (Саакашвили - ред.) лежит в реанимации, и там дежурит реаниматолог", - рассказала изданию врач-реаниматолог.

По ее словам, потеря сознания у экс-президента была краткосрочной, но при этом у него подскочило давление и ухудшились гликемические показатели. После реанимационных действий состояние Саакашвили стабильное, он находится в сознании и контактирует с окружающими.

Напомним, Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме 49 дней. Сегодня он потерял сознание во время встречи с адвокатами и был вывезен из комнаты для свиданий на носилках.

Отметим, Украина потребовала от Грузии достойного обращения с Саакашвили.

Как сообщало РБК-Украина, Саакашвили заявил о готовности прекратить голодовку и назвал условие для этого.

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Михаил Саакашвили Грузия
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