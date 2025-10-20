Пограбування у серці Парижа: які коштовності викрали злочинці з Лувру (фото)

Які скарби зникли з Лувру після пограбування

Згідно з інформацією французької щоденної газети, зловмисники зламали в Луврі дві вітрини "з високим рівнем безпеки" та викрали вісім предметів, що мають "неоціненну історичну цінність".

Йдеться, зокрема, про тіару з колекції коштовностей королеви Гортензії та королеви Марії-Амелі (спершу її носила королева Гортензія - дочка першої дружини Наполеона Жозефіни де Богарне, а згодом - дружина Луї-Філіпа Марія-Амелі де Бурбон-Сицилія).

Уточнюється, що цей виріб (висотою 6,2 см і шириною 10,7 см) виготовлений із цейлонських сапфірів і діамантів.

Коштовна тіара в Луврі (фото: Getty Images)

Крім того, невідомі викрали буцімто й намисто (кольє) із сапфірового ювелірного набору, а також сережки з нього.

Набір ювелірних виробів (фото: wikipedia.org)

Інші коштовності, про які згадує Le Parisien, - смарагдове намисто (кольє) та пара смарагдових сережок, які стали подарунком Наполеона його другій дружині (Марії-Луїзі Австрійській) у березні 1810 року.

Уточнюється, що це - робота ювеліра Франсуа-Реньо Ніто, прикрашена щонайменше 32 смарагдами та 1138 діамантами.

Смарагдові прикраси з родини Марії-Луїзи (фото: Getty Images)

Крім того, з Лувру нібито зникла:

так звана "брошка-релікварій" - винятковий набір із 94 діамантів, який належав імператриці Євгенії (останній імператриці Франції, яка правила як регентка при Наполеоні III);

- винятковий набір із 94 діамантів, який належав імператриці Євгенії (останній імператриці Франції, яка правила як регентка при Наполеоні III); тіара імператриці Євгенії;

Євгенії; великий бант з ліфа імператриці Євгенії.

Коштовний бант імператриці Євгенії (фото: collections.louvre.fr)