Пограбування у серці Парижа: які коштовності викрали злочинці з Лувру (фото)

Під час пограбування Лувру у Франції було викрадено буцімто вісім "безцінних скарбів" - історично цінних ювелірних виробів. Серед них - тіара, намиста (кольє) та сережки, які належали французьким королевам та імператриці Євгенії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на французьке видання Le Parisien.
Згідно з інформацією французької щоденної газети, зловмисники зламали в Луврі дві вітрини "з високим рівнем безпеки" та викрали вісім предметів, що мають "неоціненну історичну цінність".
Йдеться, зокрема, про тіару з колекції коштовностей королеви Гортензії та королеви Марії-Амелі (спершу її носила королева Гортензія - дочка першої дружини Наполеона Жозефіни де Богарне, а згодом - дружина Луї-Філіпа Марія-Амелі де Бурбон-Сицилія).
Уточнюється, що цей виріб (висотою 6,2 см і шириною 10,7 см) виготовлений із цейлонських сапфірів і діамантів.
Крім того, невідомі викрали буцімто й намисто (кольє) із сапфірового ювелірного набору, а також сережки з нього.
Інші коштовності, про які згадує Le Parisien, - смарагдове намисто (кольє) та пара смарагдових сережок, які стали подарунком Наполеона його другій дружині (Марії-Луїзі Австрійській) у березні 1810 року.
Уточнюється, що це - робота ювеліра Франсуа-Реньо Ніто, прикрашена щонайменше 32 смарагдами та 1138 діамантами.
Крім того, з Лувру нібито зникла:
Нагадаємо, зранку неділі, 19 жовтня, сталося резонансне пограбування у серці Франції. Зловмисники за лічені хвилини потрапили до Лувру й вкрали низку коштовностей.
Згодом стало відомо, що злодіям вдалося проникнути до галереї Аполлона та викрасти низку цінностей епохи Наполеона.
Вже незабаром на французькому телебаченні показали перше відео моменту пограбування галереї Аполлона в Луврі (виходячи з оприлюднених кадрів, все сталося буквально на очах у численних відвідувачів, адже музей на той момент вже було відкрито).
При цьому одну з викрадених історичних коштовностей правоохоронці знайшли пізніше неподалік будівлі музею. Йдеться про пошкоджену внаслідок пригоди корону імператриці Євгенії (яку, ймовірно, випадково загубили злочинці).
Президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи "пограбування року" в Луврі наголосив, що це - "напад на спадщину", яку цінує нація.
"Бо це - наша історія. Ми знайдемо викрадені вироби. І винні будуть притягнуті до відповідальності", - пообіцяв очільник держави.
Читайте також, що варто знати про один із найвідоміших музеїв світу, розташований у центрі Парижа, - Лувр (який колись був королівським палацом).