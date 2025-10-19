Найвідоміший музей світу: головні факти про Лувр

Лувр - один із найвідоміших музеїв світу, розташований у центрі Парижа. Колись королівський палац, сьогодні він зберігає понад 35 тисяч експонатів, серед яких - "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі та "Венера Мілоська".

Місце, на якому сьогодні розташований Лувр у Парижі, спершу було середньовічною фортецею - її збудували наприкінці XII століття під час правління короля Філіпа II Августа.

У XVI столітті Франциск І перетворив фортецю на королівський палац, а після Французької революції будинок став музеєм: офіційне відкриття відбулося 10 серпня 1793 року.

Колекція та масштаби

Лувр - один з найбільших музеїв світу: виставкова площа перевищує 60 000 м², а кількість експонатів оцінюється в сотні тисяч. Загалом на експозиції виставлено приблизно 35 000 експонатів.

Колекція охоплює давні цивілізації (Єгипет, Межиріччя), античний світ, середньовіччя, Відродження та до XIX століття.



Серед найвідоміших творів - "Mona Lisa" Леонардо да Вінчі, скульптура "Venus de Milo" і "Winged Victory of Samothrace".

Окрім старовинної будівлі палацу, Лувр має сучасну впізнавану скляну піраміду, спроектовану архітектором І. М. Пеєм і завершену 1989 року - вона стала символом музею.

Після реконструкцій, що тривали в другій половині XX століття, піраміда стала головним входом і архітектурною міткою.

На сьогодні музей відвідує мільйони людей щороку (станом на 2024-2025 роки - близько 8-9 мільйонів), що створює тиск на інфраструктуру.

У зв'язку з цим наразі ведеться масштабна реконструкція, щоб усунути ці проблеми й адаптувати музей до нових вимог.

Зауважимо також, за час свого існування Лувр зазнав декілька значних реорганізацій. Найбільша - створення музею д'Орсе й передача туди всіх творів з 1848 по 1914 роки.

Саме в музей д'Орсе увійшли картини імпресіоністів та інших мистецьких напрямів. Твори майстрів XX століття збирає, вивчає та експонує Музей сучасного мистецтва імені Жоржа Помпіду.

Хронологічно експозиції Лувра закінчуються 1848 роком.

Пограбування Лувра

Згідно з відкритими джерелами відом, що Лувр грабували неодноразово. хоча й рідко. Останнє пограбування сталось понад 35 років тому.

Так, у липня 1990 року з музею Лувр було викрадено дванадцять давньоримських ювелірних виробів. Ця крадіжка спонукала до реорганізації систем безпеки в паризьких музеях.

Відомо, що до того подібне сталось 31 травня 1983 року. того дня з Лувру було викрадено два обладунки, інкрустовані золотом та сріблом. Їх знайшли лише чотири десятиліття потому.

Крім того, є історія про картину, яку зняли прямо зі стіни. 11 червня 1939 року картину Антуана Ватто "Байдужий" швидко зрізали з дротів посеред дня в залі, присвяченій колекції доктора Луї Ла Каза.

Що ще гірше, цього не помічали кілька днів.

Ну і найбільш гучне пограбування Лувру сталось 21 серпня 1911 року. Саме того дня італійський художник-декоратор Вінченцо Перуджа викрав "Мону Лізу" з Лувру.

Примітно, що Перуджа до цього працював у Луврі як скляр. Він пройшов до музею у формі працівника, одягнувши білий халат, щоб не впадати в око, і скористався тим, що у серпні музей був майже порожній через щотижневий вихідний день.

Перуджа зняв картину з двох залізних кронштейнів, виніс її у службовому приміщенні, де зняв захисну раму, обгорнув полотно у свій халат і вийшов із музею майже непоміченим.