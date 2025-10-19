На очах у відвідувачів. З'явилися перші кадри пограбування Лувру

На французькому телебаченні показали перше відео моменту пограбування галереї Аполлона в Луврі. Судячи з кадрів, все сталося буквально на очах у численних відвідувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на телеканал BFMTV .

Як повідомив телеканал, слідство отримало перші відео з місця пограбування та околиць Лувру. Це відеозаписи з камер спостереження, а також відео, зроблені відвідувачами.

Зокрема на відео, яке показав телеканал, можна побачити чоловіка у жовтому жилеті, який ріже вітрину шліфувальною машиною. При цьому на задньому плані видно відвідувачів музею - тобто пограбування сталося буквально у них на очах.

Прокурор Парижу підтвердив, що слідство має багато відео та розраховує на свідків, які могли щось бачити, або засняти. Вже вдалося знайти кілька речових доказів, пов'язаних зі зловмисниками.

"Один із наших співгромадян, наприклад, повідомив до судової поліції про те, що один зі злочинців позбувся жовтого жилета, який був на ньому", - повідомив прокурор.