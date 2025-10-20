Ограбление в сердце Парижа: какие драгоценности похитили преступники из Лувра (фото)

Во время ограбления Лувра во Франции было похищено якобы восемь "бесценных сокровищ" - исторически ценных ювелирных изделий. Среди них - тиары, ожерелья (колье) и серьги, которые принадлежали французским королевам и императрице Евгении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание Le Parisien.
Согласно информации французской ежедневной газеты, злоумышленники взломали в Лувре две витрины "с высоким уровнем безопасности" и похитили восемь предметов, имеющих "неоценимую историческую ценность".
Речь идет, в частности, о тиаре из коллекции драгоценностей королевы Гортензии и королевы Марии-Амели (сначала ее носила королева Гортензия - дочь первой жены Наполеона Жозефины де Богарне, а позже - жена Луи-Филиппа Мария-Амели де Бурбон-Сицилия).
Уточняется, что это изделие (высотой 6,2 см и шириной 10,7 см) изготовлено из цейлонских сапфиров и бриллиантов.
Кроме того, неизвестные похитили якобы и ожерелье (колье) из сапфирового ювелирного набора, а также серьги из него.
Другие драгоценности, о которых упоминает Le Parisien, - изумрудное ожерелье (колье) и пара изумрудных сережек, которые стали подарком Наполеона его второй жене (Марии-Луизе Австрийской) в марте 1810 года.
Уточняется, что это - работа ювелира Франсуа-Реньо Нито, украшенная по меньшей мере 32 изумрудами и 1138 бриллиантами.
Кроме того, из Лувра якобы исчезла:
Напомним, утром воскресенья, 19 октября, произошло резонансное ограбление в сердце Франции. Злоумышленники за считанные минуты попали в Лувр и украли ряд драгоценностей.
Впоследствии стало известно, что ворам удалось проникнуть в галерею Аполлона и похитить ряд ценностей эпохи Наполеона.
Уже вскоре на французском телевидении показали первое видео момента ограбления галереи Аполлона в Лувре (исходя из обнародованных кадров, все произошло буквально на глазах у многочисленных посетителей, ведь музей на тот момент уже был открыт).
При этом одну из похищенных исторических драгоценностей правоохранители нашли позже неподалеку от здания музея. Речь идет о поврежденной в результате происшествия короне императрицы Евгении (которую, вероятно, случайно потеряли преступники).
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя "ограбление года" в Лувре отметил, что это - "нападение на наследие", которое ценит нация.
"Потому что это - наша история. Мы найдем похищенные изделия. И виновные будут привлечены к ответственности", - пообещал глава государства.
