Ограбление в сердце Парижа: какие драгоценности похитили преступники из Лувра (фото)

Какие сокровища исчезли из Лувра после ограбления

Согласно информации французской ежедневной газеты, злоумышленники взломали в Лувре две витрины "с высоким уровнем безопасности" и похитили восемь предметов, имеющих "неоценимую историческую ценность".

Речь идет, в частности, о тиаре из коллекции драгоценностей королевы Гортензии и королевы Марии-Амели (сначала ее носила королева Гортензия - дочь первой жены Наполеона Жозефины де Богарне, а позже - жена Луи-Филиппа Мария-Амели де Бурбон-Сицилия).

Уточняется, что это изделие (высотой 6,2 см и шириной 10,7 см) изготовлено из цейлонских сапфиров и бриллиантов.

Драгоценная тиара в Лувре (фото: Getty Images)

Кроме того, неизвестные похитили якобы и ожерелье (колье) из сапфирового ювелирного набора, а также серьги из него.

Набор ювелирных изделий (фото: wikipedia.org)

Другие драгоценности, о которых упоминает Le Parisien, - изумрудное ожерелье (колье) и пара изумрудных сережек, которые стали подарком Наполеона его второй жене (Марии-Луизе Австрийской) в марте 1810 года.

Уточняется, что это - работа ювелира Франсуа-Реньо Нито, украшенная по меньшей мере 32 изумрудами и 1138 бриллиантами.

Изумрудные украшения из семьи Марии-Луизы (фото: Getty Images)

Кроме того, из Лувра якобы исчезла:

так называемая "брошь-реликварий" - исключительный набор из 94 бриллиантов, который принадлежал императрице Евгении (последней императрице Франции, которая правила как регент при Наполеоне III);

- исключительный набор из 94 бриллиантов, который принадлежал императрице Евгении (последней императрице Франции, которая правила как регент при Наполеоне III); тиара императрицы Евгении;

Евгении; большой бант с лифа императрицы Евгении.

Драгоценный бант императрицы Евгении (фото: collections.louvre.fr)