Цинічне посягання на спадщину: Макрон висловився про резонансне пограбування Лувру

Президент Франції Еммануель Макрон вперше прокоментував резонансне "пограбування року" в Луврі. Він заявив, що викрадене знайдуть, а крадіїв притягнуть до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис Макрона у X (Twitter).

"Крадіжка, скоєна в Луврі, - це напад на спадщину, яку ми цінуємо, бо це наша історія. Ми знайдемо викрадені вироби, і винні будуть притягнуті до відповідальності", - пообіцяв він.

Французький президент запевнив, що зараз ведеться розслідування під керівництвом прокуратури Парижу. Робиться все необхідне, щоб повернути викрадене та покарати зловмисників.

"Проєкт "Новий Ренесанс Лувру", який ми розпочали в січні, передбачає посилену безпеку. Він забезпечить збереження та захист того, що становить нашу пам’ять і нашу культуру", - додав Макрон.

