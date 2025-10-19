У Парижі пограбували Лувр

Сьогодні вдень в Парижі пограбували музей Лувр. Наразі він повністю закритий для відвідувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерки культури Франції Рашида Даті.

За її словами, сьогодні вранці на відкритті музею сталося пограбування. Повідомлень про постраждалих немає.

"Я перебуваю на місці разом із музеєм та поліцейськими нарядами. Триває розслідування", - додала вона.

Повідомляється, що злодії розбили вікна в музеї і викрали коштовності Наполеона і його дружини: намисто, брошку, тіару та інші прикраси.

Як повідомляє Le Parisien, злочинці, які отримали доступ до будівлі на набережній Сени, де ведуться ремонтні роботи, "використали вантажний ліфт, щоб дістатися прямо до потрібного приміщення в галереї Аполлона".

Після чого, розбивши вікна, двоє чоловіків, під наглядом спільника, імовірно викрали дев'ять предметів з колекції коштовностей Наполеона та імператриці.

На сайті музею наразі уточнено, що сьогодні музей буде закритим "з виняткових причин". Додаткових подробиць у Луврі не уточнили.