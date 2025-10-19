ua en ru
Нд, 19 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Парижі пограбували Лувр

Париж, Неділя 19 жовтня 2025 13:01
UA EN RU
У Парижі пограбували Лувр Фото: в Парижі пограбували Лувр (Musée du Louvre)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні вдень в Парижі пограбували музей Лувр. Наразі він повністю закритий для відвідувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерки культури Франції Рашида Даті.

За її словами, сьогодні вранці на відкритті музею сталося пограбування. Повідомлень про постраждалих немає.

"Я перебуваю на місці разом із музеєм та поліцейськими нарядами. Триває розслідування", - додала вона.

Повідомляється, що злодії розбили вікна в музеї і викрали коштовності Наполеона і його дружини: намисто, брошку, тіару та інші прикраси.

Як повідомляє Le Parisien, злочинці, які отримали доступ до будівлі на набережній Сени, де ведуться ремонтні роботи, "використали вантажний ліфт, щоб дістатися прямо до потрібного приміщення в галереї Аполлона".

Після чого, розбивши вікна, двоє чоловіків, під наглядом спільника, імовірно викрали дев'ять предметів з колекції коштовностей Наполеона та імператриці.

На сайті музею наразі уточнено, що сьогодні музей буде закритим "з виняткових причин". Додаткових подробиць у Луврі не уточнили.

Нагадаємо, що у Києві чоловік пограбував військову, яка проходить лікування.

А навесні цього року Міністра внутрішньої безпеки США пограбували в ресторані у центрі Вашингтона.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Париж
Новини
У Парижі пограбували Лувр
У Парижі пограбували Лувр
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів