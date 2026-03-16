Погода в Україні змінюється: де завтра буде найхолодніше й куди прийдуть дощі

13:34 16.03.2026 Пн
У деяких областях українцям можуть знадобитись парасолі
Ірина Костенко
Найближчим часом в Україні почнуть потроху з'являтися дощі (фото ілюстративне: Getty Images)

Погода в Україні найближчим часом дещо зміниться. Поки одні регіони продовжать насолоджуватись весняним теплом, іншим доведеться підготувати тепліший одяг і місцями - навіть парасолі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Читайте також: Початок не лише за календарем? Чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить

В яких областях буде найпрохолодніше

Згідно з інформацією експерта, у вівторок (17 березня) "відчутно холодніше" буде:

  • у східній частині України;
  • у Сумській області;
  • у Полтавській області;
  • у Дніпропетровській області.

Там температура повітря вдень очікується близько 4-8 градусів вище нуля.

Де в Україні погода буде найтепліша

В середньому по Україні впродовж дня 17 березня очікується, за словами Діденко, від 8 до 11 градусів тепла.

При цьому найтеплішою погода може бути у західних областях України.

Там повітря вдень може прогрітись до 10-16 градусів зі знаком плюс.

"До речі, хоча завтра не аж так тепло, проте вітер обіцяє бути тихим, тому може бути затишно на вулиці, якщо правильно одягнутися", - зауважила метеоролог.

Що буде завтра з погодою в Києві

Діденко розповіла, що в Україні вже "починають потроху з'являтися дощі".

"Завтра невеликі пройдуть у східній частині та в навколокарпатських областях", - уточнила вона.

При цьому "більшість областей України все ще побудуть серед сухого повітря та сонячного неба".

У Києві 17 березня погода очікується:

  • свіжа;
  • суха;
  • сонячна.

"Найближча ніч буде холодною, близько нуля. На околицях - до 2 морозу. Протягом дня потепліє до +7+9 градусів", - поділилась синоптик.

Прогноз погоди на 17 березня від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Насамкінець спеціаліст зауважила, що найближчий тиждень буде в Україні прохолодним. Тож варто уважно стежити за свіжими прогнозами та одягатись відповідно.

потепління прийде за тиждень, якраз на Всесвітній день метеоролога, 23-го березня", - підсумувала Діденко.

Нагадаємо, минулого тижня у мережі почали поширюватись прогнози про різке погіршення погодних умов в Україні (аж до значного снігу). Тож спеціалісти УкрГМЦ повідомили, чи варто насправді чекати на небезпечні явища.

Крім того, ми розповідали, коли в Київ офіційно прийшла метеорологічна весна (та скільки насправді тривала в місті зима).

Читайте також, що відомо про кліматичну характеристику березня в Україні в цілому.

Більше по темі:
Погода в Україні Погода в Києві Наталка Диденко Погода на день Кліматолог Метеоролог
Новини
Київ та Харків під ударом дронів. Що відомо на зараз про ранкову атаку
Київ та Харків під ударом дронів. Що відомо на зараз про ранкову атаку
Аналітика
У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою