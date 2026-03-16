Погода в Україні змінюється: де завтра буде найхолодніше й куди прийдуть дощі
Погода в Україні найближчим часом дещо зміниться. Поки одні регіони продовжать насолоджуватись весняним теплом, іншим доведеться підготувати тепліший одяг і місцями - навіть парасолі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
В яких областях буде найпрохолодніше
Згідно з інформацією експерта, у вівторок (17 березня) "відчутно холодніше" буде:
- у східній частині України;
- у Сумській області;
- у Полтавській області;
- у Дніпропетровській області.
Там температура повітря вдень очікується близько 4-8 градусів вище нуля.
Де в Україні погода буде найтепліша
В середньому по Україні впродовж дня 17 березня очікується, за словами Діденко, від 8 до 11 градусів тепла.
При цьому найтеплішою погода може бути у західних областях України.
Там повітря вдень може прогрітись до 10-16 градусів зі знаком плюс.
"До речі, хоча завтра не аж так тепло, проте вітер обіцяє бути тихим, тому може бути затишно на вулиці, якщо правильно одягнутися", - зауважила метеоролог.
Що буде завтра з погодою в Києві
Діденко розповіла, що в Україні вже "починають потроху з'являтися дощі".
"Завтра невеликі пройдуть у східній частині та в навколокарпатських областях", - уточнила вона.
При цьому "більшість областей України все ще побудуть серед сухого повітря та сонячного неба".
У Києві 17 березня погода очікується:
- свіжа;
- суха;
- сонячна.
"Найближча ніч буде холодною, близько нуля. На околицях - до 2 морозу. Протягом дня потепліє до +7+9 градусів", - поділилась синоптик.
Прогноз погоди на 17 березня від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Насамкінець спеціаліст зауважила, що найближчий тиждень буде в Україні прохолодним. Тож варто уважно стежити за свіжими прогнозами та одягатись відповідно.
"А потепління прийде за тиждень, якраз на Всесвітній день метеоролога, 23-го березня", - підсумувала Діденко.
