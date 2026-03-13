ua en ru
Пт, 13 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Засипле снігом чи ні? Чи готуватись українцям до небезпечної погоди найближчими днями

12:56 13.03.2026 Пт
3 хв
Укргідрометцентр закликав людей перевіряти інформацію й "не вестися" на маніпуляції
aimg Ірина Костенко
Засипле снігом чи ні? Чи готуватись українцям до небезпечної погоди найближчими днями Погода в Україні найближчим часом може змінитись (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)

У мережі поширюються прогнози про різке погіршення погодних умов в Україні. Тож спеціалісти УкрГМЦ пояснили, чи варто насправді чекати на небезпечні явища найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Читайте також: Початок не лише за календарем? Чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить

Головне:

  • Маніпуляції онлайн: УкрГМЦ попередив українців про деякі неправдиві новини у мережі й закликав довіряти тільки офіційним прогнозам.
  • Погода на вихідих: незначне зниження температури ймовірне, але сонце залишиться.
  • Що з опадами: пізніше ймовірні локальні опади - невеликий дощ місцями в окремих регіонах (вночі - можливе поєднання з мокрим снігом).
  • Загальний тренд: температурний режим в Україні залишиться переважно "плюсовим".

Звідки беруться погодні маніпуляції

В УкрГМЦ розповіли, що нині в інформаційному просторі поширюються "чергові клікбейтні заголовки".

Йдеться, зокрема, про новину з гучним заголовком "Україну знову засипле снігом".

Фахівці Укргідрометцентру наголосили, що такі формулювання:

  • є маніпулятивними:
  • не відповідають реальному прогнозу погоди.

"На жаль, окремі медіа продовжують використовувати клікбейтні заголовки, перебільшення та викривлення інформації, що вводить людей в оману", - визнали в УкрГМЦ.

Зазначається, що "особливо прикро бачити подібні публікації зараз, коли українці й без того перебувають у стані постійного інформаційного стресу".

Де знайти офіційний прогноз погоди

З огляду на ситуацію, що склалась, людям вкотре нагадали: єдина уповноважена установа, яка надає офіційні прогнози погоди в Україні - це Український гідрометеорологічний центр

Уточнюється, що його прогнози базуються:

  • на метеорологічних розрахунках;
  • на міжнародних моделях;
  • на професійному аналізі синоптиків.

"Український гідрометеорологічний центр щодня інформує про реальну синоптичну ситуацію та завчасно попереджає про значущі зміни погоди", - додали фахівці.

Засипле снігом чи ні? Чи готуватись українцям до небезпечної погоди найближчими днямиПублікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Якою буде погода цими вихідними

Згідно з прогнозами синоптиків УкрГМЦ, найближчими вихідними суттєвих погодніх змін не очікується.

Погода залишатиметься:

  • сухою;
  • сонячною.

"Очікується лише незначне зниження температури на 2-4°С від нинішніх показників", - уточнили спеціалісти.

Коли та де саме ймовірні опади

Невелика зміна синоптичної ситуації відбудеться поступово та в окремих регіонах.

Так, вдень понеділка, 16 березня, місцями може пройти невеликий дощ на сході України.

У вівторок і середу - 17-18 березня - невеликий дощ ймовірний також місцями:

  • на південному сході;
  • на крайньому заході.

"Вночі подекуди можливе поєднання з мокрим снігом", - додали синоптики.

Чи буде насправді "засипання снігом"

Згідно з інформацією спеціалістів, температури в Україні при цьому залишатимуться переважно плюсовими.

"Тож жодного "засипання снігом" чи небезпечного погіршення погоди не прогнозується", - наголосили в Укргідрометцентрі.

Насамкінець представників медіа закликали "відповідально ставитися до поширення метеорологічної інформації та не підміняти реальні прогнози гучними заголовками".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Київ нарешті офіційно прийшла метеорологічна весна та пояснювали, скільки насправді тривала в місті зима.

Крім того, ми пояснювали, що не можна обрізати в саду навесні.

Читайте також, що відомо про кліматичну характеристику березня в Україні в цілому.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Снігопад Погода в Києві Погода на день Метеоролог
Новини
Чи знизять податки на пальне, щоб "збити" ціни на АЗС: Кабмін дав чітку відповідь
Чи знизять податки на пальне, щоб "збити" ціни на АЗС: Кабмін дав чітку відповідь
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком