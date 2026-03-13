Засипле снігом чи ні? Чи готуватись українцям до небезпечної погоди найближчими днями
У мережі поширюються прогнози про різке погіршення погодних умов в Україні. Тож спеціалісти УкрГМЦ пояснили, чи варто насправді чекати на небезпечні явища найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Головне:
- Маніпуляції онлайн: УкрГМЦ попередив українців про деякі неправдиві новини у мережі й закликав довіряти тільки офіційним прогнозам.
- Погода на вихідих: незначне зниження температури ймовірне, але сонце залишиться.
- Що з опадами: пізніше ймовірні локальні опади - невеликий дощ місцями в окремих регіонах (вночі - можливе поєднання з мокрим снігом).
- Загальний тренд: температурний режим в Україні залишиться переважно "плюсовим".
Звідки беруться погодні маніпуляції
В УкрГМЦ розповіли, що нині в інформаційному просторі поширюються "чергові клікбейтні заголовки".
Йдеться, зокрема, про новину з гучним заголовком "Україну знову засипле снігом".
Фахівці Укргідрометцентру наголосили, що такі формулювання:
- є маніпулятивними:
- не відповідають реальному прогнозу погоди.
"На жаль, окремі медіа продовжують використовувати клікбейтні заголовки, перебільшення та викривлення інформації, що вводить людей в оману", - визнали в УкрГМЦ.
Зазначається, що "особливо прикро бачити подібні публікації зараз, коли українці й без того перебувають у стані постійного інформаційного стресу".
Де знайти офіційний прогноз погоди
З огляду на ситуацію, що склалась, людям вкотре нагадали: єдина уповноважена установа, яка надає офіційні прогнози погоди в Україні - це Український гідрометеорологічний центр
Уточнюється, що його прогнози базуються:
- на метеорологічних розрахунках;
- на міжнародних моделях;
- на професійному аналізі синоптиків.
"Український гідрометеорологічний центр щодня інформує про реальну синоптичну ситуацію та завчасно попереджає про значущі зміни погоди", - додали фахівці.
Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Якою буде погода цими вихідними
Згідно з прогнозами синоптиків УкрГМЦ, найближчими вихідними суттєвих погодніх змін не очікується.
Погода залишатиметься:
- сухою;
- сонячною.
"Очікується лише незначне зниження температури на 2-4°С від нинішніх показників", - уточнили спеціалісти.
Коли та де саме ймовірні опади
Невелика зміна синоптичної ситуації відбудеться поступово та в окремих регіонах.
Так, вдень понеділка, 16 березня, місцями може пройти невеликий дощ на сході України.
У вівторок і середу - 17-18 березня - невеликий дощ ймовірний також місцями:
- на південному сході;
- на крайньому заході.
"Вночі подекуди можливе поєднання з мокрим снігом", - додали синоптики.
Чи буде насправді "засипання снігом"
Згідно з інформацією спеціалістів, температури в Україні при цьому залишатимуться переважно плюсовими.
"Тож жодного "засипання снігом" чи небезпечного погіршення погоди не прогнозується", - наголосили в Укргідрометцентрі.
Насамкінець представників медіа закликали "відповідально ставитися до поширення метеорологічної інформації та не підміняти реальні прогнози гучними заголовками".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Київ нарешті офіційно прийшла метеорологічна весна та пояснювали, скільки насправді тривала в місті зима.
Крім того, ми пояснювали, що не можна обрізати в саду навесні.
Читайте також, що відомо про кліматичну характеристику березня в Україні в цілому.