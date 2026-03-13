Засипле снігом чи ні? Чи готуватись українцям до небезпечної погоди найближчими днями

У мережі поширюються прогнози про різке погіршення погодних умов в Україні. Тож спеціалісти УкрГМЦ пояснили, чи варто насправді чекати на небезпечні явища найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Звідки беруться погодні маніпуляції

В УкрГМЦ розповіли, що нині в інформаційному просторі поширюються "чергові клікбейтні заголовки".

Йдеться, зокрема, про новину з гучним заголовком "Україну знову засипле снігом".

Фахівці Укргідрометцентру наголосили, що такі формулювання:

є маніпулятивними:

не відповідають реальному прогнозу погоди.

"На жаль, окремі медіа продовжують використовувати клікбейтні заголовки, перебільшення та викривлення інформації, що вводить людей в оману", - визнали в УкрГМЦ.

Зазначається, що "особливо прикро бачити подібні публікації зараз, коли українці й без того перебувають у стані постійного інформаційного стресу".

Де знайти офіційний прогноз погоди

З огляду на ситуацію, що склалась, людям вкотре нагадали: єдина уповноважена установа, яка надає офіційні прогнози погоди в Україні - це Український гідрометеорологічний центр

Уточнюється, що його прогнози базуються:

на метеорологічних розрахунках;

на міжнародних моделях;

на професійному аналізі синоптиків.

"Український гідрометеорологічний центр щодня інформує про реальну синоптичну ситуацію та завчасно попереджає про значущі зміни погоди", - додали фахівці.

Якою буде погода цими вихідними

Згідно з прогнозами синоптиків УкрГМЦ, найближчими вихідними суттєвих погодніх змін не очікується.

Погода залишатиметься:

сухою;

сонячною.

"Очікується лише незначне зниження температури на 2-4°С від нинішніх показників", - уточнили спеціалісти.

Коли та де саме ймовірні опади

Невелика зміна синоптичної ситуації відбудеться поступово та в окремих регіонах.

Так, вдень понеділка, 16 березня, місцями може пройти невеликий дощ на сході України.

У вівторок і середу - 17-18 березня - невеликий дощ ймовірний також місцями:

на південному сході;

на крайньому заході.

"Вночі подекуди можливе поєднання з мокрим снігом", - додали синоптики.

Чи буде насправді "засипання снігом"

Згідно з інформацією спеціалістів, температури в Україні при цьому залишатимуться переважно плюсовими.

"Тож жодного "засипання снігом" чи небезпечного погіршення погоди не прогнозується", - наголосили в Укргідрометцентрі.

Насамкінець представників медіа закликали "відповідально ставитися до поширення метеорологічної інформації та не підміняти реальні прогнози гучними заголовками".