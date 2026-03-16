Погода в Украине меняется: где завтра будет холоднее всего и куда придут дожди

13:34 16.03.2026 Пн
2 мин
В некоторых областях украинцам могут понадобиться зонты
aimg Ирина Костенко
В ближайшее время в Украине начнут понемногу появляться дожди (фото иллюстративное: Getty Images)

Погода в Украине в ближайшее время несколько изменится. Пока одни регионы продолжат наслаждаться весенним теплом, другим придется подготовить более теплую одежду и местами - даже зонты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Начало не только по календарю? Почему весна на самом деле приходит трижды и от чего зависит

В каких областях будет прохладнее всего

Согласно информации эксперта, во вторник (17 марта) "ощутимо холоднее" будет:

  • в восточной части Украины;
  • в Сумской области;
  • в Полтавской области;
  • в Днепропетровской области.

Там температура воздуха днем ожидается около 4-8 градусов выше нуля.

Где в Украине погода будет самая теплая

В среднем по Украине в течение дня 17 марта ожидается, по словам Диденко, от 8 до 11 градусов тепла.

При этом самой теплой погода может быть в западных областях Украины.

Там воздух днем может прогреться до 10-16 градусов со знаком плюс.

"Кстати, хотя завтра не так тепло, однако ветер обещает быть тихим, поэтому может быть уютно на улице, если правильно одеться", - отметила метеоролог.

Что будет завтра с погодой в Киеве

Диденко рассказала, что в Украине уже "начинают понемногу появляться дожди".

"Завтра небольшие пройдут в восточной части и в околокарпатских областях", - уточнила она.

При этом "большинство областей Украины все еще побудут среди сухого воздуха и солнечного неба".

В Киеве 17 марта погода ожидается:

  • свежая;
  • сухая;
  • солнечная.

"Ближайшая ночь будет холодной, около нуля. В окрестностях - до 2 мороза. В течение дня потеплеет до +7+9 градусов", - поделилась синоптик.

Прогноз погоды на 17 марта от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

В завершение специалист отметила, что ближайшая неделя будет в Украине прохладной. Поэтому стоит внимательно следить за свежими прогнозами и одеваться соответственно.

потепление придет через неделю, как раз на Всемирный день метеоролога, 23-го марта", - подытожила Диденко.

Напомним, на прошлой неделе в сети начали распространяться прогнозы о резком ухудшении погодных условий в Украине (вплоть до значительного снега). Поэтому специалисты УкрГМЦ сообщили, стоит ли на самом деле ждать опасных явлений.

Кроме того, мы рассказывали, когда в Киев официально пришла метеорологическая весна (и сколько на самом деле длилась в городе зима).

Читайте также, что известно о климатической характеристике марта в Украине в целом.

Киев и Харьков под ударом дронов. Что известно на сейчас об утренней атаке
Киев и Харьков под ударом дронов. Что известно на сейчас об утренней атаке
Аналитика
В 2027-ом мы можем подписать договор о вступлении в ЕС: интервью с Тарасом Качкой
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир В 2027-ом мы можем подписать договор о вступлении в ЕС: интервью с Тарасом Качкой