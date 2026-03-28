Плати, або мовчи: Трамп задумав помститися НАТО через відсутність підтримки проти Ірану

Президент США Дональд Трамп розглядає радикальну реорганізацію НАТО за моделлю "оплати за участь". Таким чином Трамп фактично хоче помститися Альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Роздратування Білого дому викликала відмова європейських союзників направити військові кораблі до Ормузької протоки для протидії Ірану. У відповідь Трамп обмірковує низку жорстких заходів.
Одна з його ідей - це те, що країни з витратами на спільну оборону, які нижче за 5% ВВП, не зможуть голосувати за спільні місії, розширення блоку та бюджетні витрати. Щобільше - союзники, які не досягнуть нової фінансової планки, можуть залишитися без захисту США у разі нападу.
"Ви не повинні мати змогу голосувати за витрачання майбутніх грошей, якщо не платите... Нам потрібно розпочати розмову про те, що є загрозою і що робить альянс. Ми повинні донести до людей, що дії Іспанії та Великої Британії є неприйнятними", - сказав один зі співрозмовників видання.
Окрім того, Трамп знову планує погрожувати виведенням контингенту з Німеччини. Це його "ідея", яку він обдумує фактично з початку свого другого терміну в Білому домі.
Джерела сказали, що ці плани ніколи офіційно не виносилися на обговорення в штаб-квартиру альянсу в Брюсселі. Проте американські чиновники наполягали на моделі "плати, або мовчи" на дискусійних форумах.
Також напруження є у відносинах з Великою Британією. Стосунки Трампа з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером погіршилися після того, як Лондон спочатку заблокував використання військової бази Дієго-Гарсія для операцій США. Трампісти в Пентагоні скаржаться, що Лондон став "ненадійним союзником".
"Американський народ шокований тим, наскільки британський уряд був ненадійним. Міністерство оборони США розчароване тим, що воно не може належним чином співпрацювати з країною, яка має бути нашим найбільшим союзником", - сказало одне з джерел виданню.
Нагадаємо, що Трамп нещодавно знову накинувся на Альянс, і все через Іран. Трамп вважає, що НАТО провалило випробування, оскільки члени Альянсу відмовилися брати участь в американській операції проти Ірану.
До цього Трамп заявив, що без участі США НАТО нібито перетворюється на "паперового тигра", а європейські союзники виявляють боягузтво, відмовляючись від військових операцій для зниження цін на нафту.
Трамп розістерився після того, як союзники по НАТО вже відмовили йому у наданні прямої військової допомоги. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон сказав, що його держава не обирала цю війну і не братиме в ній участі. А Іспанія взагалі заборонила США використовувати бази на своїй території для атак на Іран.