"Ми не обирали цю війну": Макрон різко відмовив Трампу у допомозі в Ормузькій протоці

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж не братиме участі в операції з розблокування Ормузької протоки в нинішніх умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV та Clash Report .

Макрон розповів про позицію Франції у конфлікті на Близькому Сході, заявивши, що вона "не обирала цю війну".

"Ми не беремо в ній участі й займаємо суто оборонну позицію для захисту наших громадян та підтримки наших союзників", - наголосив він.

Французький лідер додав, що Париж "ніколи не братиме участі" в операціях в Ормузькій протоці "в нинішніх умовах". Водночас він зауважив, що бажає гарантувати свободу судноплавства та морську безпеку в регіоні.

За словами Макрона, Франція розпочне роботу "після того, як ситуація заспокоїться". Йдеться про пошук вирішення питання щодо "свободи судноплавства як контейнеровозів, так і танкерів" в Ормузькій протоці.

Він наголосив, що розпочав переговори з Індією та низкою союзників в ЄС та на Близькому Сході. Водночас Макрон заявив, що ці дискусії вимагатимуть "врегулювання конфліктів з Іраном, оскільки за жодних обставин це не може бути насильницькою операцією".

Реакція Трампа

У відповідь на слова Макрона президент США Дональд Трамп заявив, що французький лідер "дуже скоро покине свою посаду".

Варто зазначити, що наступні президентські вибори у Франції відбудуться вже у 2027 році. Макрон не зможе взяти в них участі, адже конституція країни забороняє претендувати на найвищу посаду три рази поспіль.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп закликав країни, які отримують нафту через Ормузьку протоку, приєднатися до її деблокування.

Він висловив сподівання, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Британія та інші держави направлять свої кораблі, щоб протока більше не була під загрозою "з боку держави, яка була повністю обезголовлена".

У відповідь на заклик Трампа Австралія, Японія, Британія, Німеччина та Китай вже відмовились від військової участі.