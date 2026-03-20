ua en ru
Пт, 20 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Паперовий тигр": Трамп жорстко розкритикував НАТО та звинуватив союзників у боягузтві

16:30 20.03.2026 Пт
2 хв
Що змусило говорити про союзників у такому жорсткому тоні?
aimg Сергій Козачук
Без участі США НАТО перетворюється на "паперового тигра", а європейські союзники виявляють боягузтво, відмовляючись від військових операцій для зниження цін на нафту.

Про це заявив президент Сша Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його соцмережу Truth Social.

Читайте також: Блокада Ормузької протоки: лідери провідних країн світу висунули вимогу Ірану

Критика союзників

Трамп жорстко розкритикував партнерів за пасивність у протидії ядерним амбіціям Ірану та небажання брати на себе відповідальність за стабільність ринку палива.

"Без США НАТО - це "паперовий тигр"! Вони не хотіли вступати в боротьбу за ядерний Іран. Тепер вони скаржаться на високі ціни на нафту, але не хочуть допомагати у відкритті Ормузької протоки", - наголосив він.

Звинувачення у боягузтві

За словами політика, операція з деблокування протоки є простим військовим маневром із мінімальним ризиком, проте члени Альянсу уникають рішучих дій.

"Це так легко для них зробити, з таким незначним ризиком. Боягузи, і ми пам’ятаємо!", - додав Трамп.

Що передувало заяві Трампа

Нагадаємо, раніше стало відомо, що низка європейських країн веде таємні переговори з Іраном щодо стабілізації ситуації в регіоні, намагаючись уникнути прямого військового зіткнення.

Крім того, за даними джерел, союзники по НАТО вже відмовили Дональду Трампу у наданні прямої військової допомоги, проте Сполучені Штати продовжують наполягати на активнішій участі Альянсу в операціях на Близькому Сході.

Також варто зазначити, що блокада Ормузької протоки стала темою екстрених консультацій лідерів провідних країн світу, оскільки цей маршрут є ключовим для глобального постачання енергоносіїв.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Близький Схід
Новини
Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО