"Паперовий тигр": Трамп жорстко розкритикував НАТО та звинуватив союзників у боягузтві

Без участі США НАТО перетворюється на "паперового тигра", а європейські союзники виявляють боягузтво, відмовляючись від військових операцій для зниження цін на нафту.

Про це заявив президент Сша Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його соцмережу Truth Social .

Критика союзників

Трамп жорстко розкритикував партнерів за пасивність у протидії ядерним амбіціям Ірану та небажання брати на себе відповідальність за стабільність ринку палива.

"Без США НАТО - це "паперовий тигр"! Вони не хотіли вступати в боротьбу за ядерний Іран. Тепер вони скаржаться на високі ціни на нафту, але не хочуть допомагати у відкритті Ормузької протоки", - наголосив він.

Звинувачення у боягузтві

За словами політика, операція з деблокування протоки є простим військовим маневром із мінімальним ризиком, проте члени Альянсу уникають рішучих дій.

"Це так легко для них зробити, з таким незначним ризиком. Боягузи, і ми пам’ятаємо!", - додав Трамп.