"Паперовий тигр": Трамп жорстко розкритикував НАТО та звинуватив союзників у боягузтві
Без участі США НАТО перетворюється на "паперового тигра", а європейські союзники виявляють боягузтво, відмовляючись від військових операцій для зниження цін на нафту.
Про це заявив президент Сша Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його соцмережу Truth Social.
Критика союзників
Трамп жорстко розкритикував партнерів за пасивність у протидії ядерним амбіціям Ірану та небажання брати на себе відповідальність за стабільність ринку палива.
"Без США НАТО - це "паперовий тигр"! Вони не хотіли вступати в боротьбу за ядерний Іран. Тепер вони скаржаться на високі ціни на нафту, але не хочуть допомагати у відкритті Ормузької протоки", - наголосив він.
Звинувачення у боягузтві
За словами політика, операція з деблокування протоки є простим військовим маневром із мінімальним ризиком, проте члени Альянсу уникають рішучих дій.
"Це так легко для них зробити, з таким незначним ризиком. Боягузи, і ми пам’ятаємо!", - додав Трамп.
Що передувало заяві Трампа
Нагадаємо, раніше стало відомо, що низка європейських країн веде таємні переговори з Іраном щодо стабілізації ситуації в регіоні, намагаючись уникнути прямого військового зіткнення.
Крім того, за даними джерел, союзники по НАТО вже відмовили Дональду Трампу у наданні прямої військової допомоги, проте Сполучені Штати продовжують наполягати на активнішій участі Альянсу в операціях на Близькому Сході.
Також варто зазначити, що блокада Ормузької протоки стала темою екстрених консультацій лідерів провідних країн світу, оскільки цей маршрут є ключовим для глобального постачання енергоносіїв.