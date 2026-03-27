ua en ru
Пт, 27 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Американську зброю для України можуть перенаправити на Близький Схід, - Рубіо

19:58 27.03.2026 Пт
2 хв
Держсекретар США зробив невтішну заяву про постачання зброї Україні
aimg Іван Носальський
Американську зброю для України можуть перенаправити на Близький Схід, - Рубіо Фото: Марко Рубіо, держсекретар США (Getty Images)

США можуть спрямувати зброю, яка була призначена для України, на проведення операцій на Близькому Сході.

Як передає РБК-Україна, про це під час спілкування з журналістами заявив держсекретар США Марко Рубіо.

У голови Держдепу попросили прокоментувати чутки про те, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення зброї для України.

"Ну цього ще не сталося. Поки нічого не було перенаправлено, але це можливо. Тобто, відверто кажучи, вона (зброя - ред.) не перенаправлена. Це не чиясь інша зброя. Це наша зброя. Це продажі. Це військові продажі через PURL, оплачені НАТО", - сказав Рубіо.

За його словами, якщо виникне ситуація, коли США потрібно буде поповнити запаси або виконати будь-які місії в національних інтересах, потреби Америки будуть завжди на першому місці. І цей принцип стосується кожної країни у світі.

Він додав, що перенаправлення зброї, яка була призначена для України, могло відбутися в будь-який момент.

"Але поки що програма PURL не зазнала впливу цієї операції", - сказав держсекретар.

Чутки про допомогу Україні від США

Нагадаємо, раніше The Washington Post з посиланням на джерела писав, що чиновники Пентагону розглядають можливість відправки на Близький Схід тієї зброї, яка була призначена для України.

Коментуючи таку інформацію, генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що постачання Україні американської зброї, яку країни Альянсу закупили у США в рамках програми PURL, триває.

Він зазначив, що, зокрема, Україна отримує через таку програму ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Близький Схід Марко Рубіо Допомога Україні
Новини
До Поплавського прийшли з обшуками: що сталося
Аналітика
