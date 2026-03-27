Американську зброю для України можуть перенаправити на Близький Схід, - Рубіо

США можуть спрямувати зброю, яка була призначена для України, на проведення операцій на Близькому Сході.

Як передає РБК-Україна , про це під час спілкування з журналістами заявив держсекретар США Марко Рубіо.

У голови Держдепу попросили прокоментувати чутки про те, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення зброї для України.

"Ну цього ще не сталося. Поки нічого не було перенаправлено, але це можливо. Тобто, відверто кажучи, вона (зброя - ред.) не перенаправлена. Це не чиясь інша зброя. Це наша зброя. Це продажі. Це військові продажі через PURL, оплачені НАТО", - сказав Рубіо.

За його словами, якщо виникне ситуація, коли США потрібно буде поповнити запаси або виконати будь-які місії в національних інтересах, потреби Америки будуть завжди на першому місці. І цей принцип стосується кожної країни у світі.

Він додав, що перенаправлення зброї, яка була призначена для України, могло відбутися в будь-який момент.

"Але поки що програма PURL не зазнала впливу цієї операції", - сказав держсекретар.