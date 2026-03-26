ua en ru
Чт, 26 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Випробування провалено. Трамп знову накинувся на НАТО з критикою

17:44 26.03.2026 Чт
2 хв
Президент США незадоволений тим, що союзники відмовилися допомагати йому з Іраном
aimg Іван Носальський
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп вважає, що НАТО провалило випробування, оскільки члени Альянсу відмовилися брати участь в американській операції проти Ірану.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив на засіданні кабінету міністрів.

Читайте також: "Паперовий тигр": Трамп жорстко розкритикував НАТО і звинуватив союзників у боягузтві

Трамп, коментуючи операцію США проти Ірану, сказав, що він дуже розчарований однією річчю.

"Ми дуже розчаровані НАТО. Тому що НАТО не зробило абсолютно нічого. І я завжди говорив - ще 25 років тому, коли я ще не був політиком... я сказав 25 років тому, що НАТО - це "паперовий тигр", - додав він.

За словами президента США, його країна прийде на допомогу союзникам по НАТО, але вони нібито ніколи не прийдуть на допомогу американцям.

"Це було випробуванням для НАТО. Це було випробуванням на те, чи допоможете ви нам. Ви не були зобов'язані цього робити, але якщо ви цього не зробите, ми це запам'ятаємо. Просто запам'ятайте це - через кілька місяців. Запам'ятайте мої слова. Є така приказка: "Ніколи не забувайте". Ви ніколи не зможете цього забути", - запевнив він.

Заклик Трампа

Нагадаємо, після початку американсько-ізраїльської операції проти Ірану Ормузьку протоку, через яку країни Перської затоки експортують нафту, було заблоковано.

На цьому тлі ціни на нафту підскочили, а США не вдалося виправити ситуацію швидко.

Президент США Дональд Трамп просив про те, щоб союзники по НАТО відправили свої військові кораблі на захист Ормузької протоки від іранської блокади.

У відповідь країни НАТО не наважилися приєднається до операції проти Ірану. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон сказав, що його держава не обирала цю війну і не братиме в ній участі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
Новини
Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Аналітика
Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам’яті, – інтерв’ю з МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам’яті, – інтерв’ю з МОН