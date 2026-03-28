Плати, или молчи: Трамп задумал отомстить НАТО из-за отсутствия поддержки против Ирана

Раздражение Белого дома вызвал отказ европейских союзников направить военные корабли в Ормузский пролив для противодействия Ирану. В ответ Трамп обдумывает ряд жестких мер.

Одна из его идей - это то, что страны с расходами на совместную оборону, которые ниже 5% ВВП, не смогут голосовать за совместные миссии, расширение блока и бюджетные расходы. Более того - союзники, которые не достигнут новой финансовой планки, могут остаться без защиты США в случае нападения.

"Вы не должны иметь возможность голосовать за расходование будущих денег, если не платите... Нам нужно начать разговор о том, что является угрозой и что делает альянс. Мы должны донести до людей, что действия Испании и Великобритании неприемлемы", - сказал один из собеседников издания.

Кроме того, Трамп снова планирует угрожать выводом контингента из Германии. Это его "идея", которую он обдумывает фактически с начала своего второго срока в Белом доме.

Источники сказали, что эти планы никогда официально не выносились на обсуждение в штаб-квартиру альянса в Брюсселе. Однако американские чиновники настаивали на модели "плати, или молчи" на дискуссионных форумах.

Также напряжение есть в отношениях с Великобританией. Отношения Трампа с премьером Великобритании Киром Стармером ухудшились после того, как Лондон сначала заблокировал использование военной базы Диего-Гарсия для операций США. Трамписты в Пентагоне жалуются, что Лондон стал "ненадежным союзником".

"Американский народ шокирован тем, насколько британское правительство было ненадежным. Министерство обороны США разочаровано тем, что оно не может должным образом сотрудничать со страной, которая должна быть нашим крупнейшим союзником", - сказал один из источников изданию.