Плануєте поїздку? УЗ запустила продаж квитків на додаткові вересневі рейси

Національний перевізник "Укрзалізниця" призначає кілька додаткових рейсів у різні регіони на вересень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
У компанії розповіли, що віднаходять можливості:
Так, поїзд №260/259 "Чоп - Кременчук" курсуватиме:
Ще один додатковий поїзд - №258/257 "Ясіня - Кропивницький", курсуватиме:
В УЗ поділились, що нові рейси вдалось призначити шляхом оптимізації роботи.
"Склади поїздів, що прибули після свого основного рейсу, одразу відправляються в наступні, встигаючи зробити ще один оберт", - пояснили у компанії.
Зазначається, що всі квитки вже у продажу:
Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" повідомили про піковий період пасажирських перевезень. Так, на деяких найбільш популярних напрямках на одне пасажирське місце претендують 5-8 осіб.
Реагуючи на підвищений попит серед пасажирів "Укрзалізниця" вирішила призначити додатковий рейс у напрямку Карпат.
Крім того, УЗ призначила додатковий поїзд, який допоможе доїхати до моря в серпні більшій кількості пасажирів.
