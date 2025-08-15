Плануєте поїздку? УЗ запустила продаж квитків на додаткові вересневі рейси

Які рейси запускає УЗ у вересні та за яким графіком

У компанії розповіли, що віднаходять можливості:

призначити нові поїзди;

забезпечити додаткові сполучення для кількох регіонів на вересень.

Так, поїзд №260/259 "Чоп - Кременчук" курсуватиме:

з Чопа (з 2 вересня) по вівторках, п'ятницях і суботах - відправка з Чопа о 14:24, прибуття до Кременчука о 13:33;

з Кременчука (з 3 вересня) по середах, суботах і неділях - відправка з Кременчука о 14:18, прибуття до Чопа о 12:45.

Ще один додатковий поїзд - №258/257 "Ясіня - Кропивницький", курсуватиме:

з Ясіні (з 2 вересня) по вівторках, п'ятницях і суботах - відправка з Ясіні о 14:55, прибуття до Кропивницького о 13:05;

з Кропивницького (з 3 вересня) по середах, суботах і неділях - відправка з Кропивницького о 14:38, прибуття до Ясіні о 13:18.

В УЗ поділились, що нові рейси вдалось призначити шляхом оптимізації роботи.

"Склади поїздів, що прибули після свого основного рейсу, одразу відправляються в наступні, встигаючи зробити ще один оберт", - пояснили у компанії.

Зазначається, що всі квитки вже у продажу:

у застосунку "Укрзалізниці";

на сайті booking.uz.gov.ua;

у касах вокзалів.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)