UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Плануєте поїздку? УЗ запустила продаж квитків на додаткові вересневі рейси

УЗ призначає додаткові рейси у різні регіони на вересень (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник "Укрзалізниця" призначає кілька додаткових рейсів у різні регіони на вересень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Які рейси запускає УЗ у вересні та за яким графіком

У компанії розповіли, що віднаходять можливості:

  • призначити нові поїзди;
  • забезпечити додаткові сполучення для кількох регіонів на вересень.

Так, поїзд №260/259 "Чоп - Кременчук" курсуватиме:

  • з Чопа (з 2 вересня) по вівторках, п'ятницях і суботах - відправка з Чопа о 14:24, прибуття до Кременчука о 13:33;
  • з Кременчука (з 3 вересня) по середах, суботах і неділях - відправка з Кременчука о 14:18, прибуття до Чопа о 12:45.

Ще один додатковий поїзд - №258/257 "Ясіня - Кропивницький", курсуватиме:

  • з Ясіні (з 2 вересня) по вівторках, п'ятницях і суботах - відправка з Ясіні о 14:55, прибуття до Кропивницького о 13:05;
  • з Кропивницького (з 3 вересня) по середах, суботах і неділях - відправка з Кропивницького о 14:38, прибуття до Ясіні о 13:18.

В УЗ поділились, що нові рейси вдалось призначити шляхом оптимізації роботи.

"Склади поїздів, що прибули після свого основного рейсу, одразу відправляються в наступні, встигаючи зробити ще один оберт", - пояснили у компанії.

Зазначається, що всі квитки вже у продажу:

  • у застосунку "Укрзалізниці";
  • на сайті booking.uz.gov.ua;
  • у касах вокзалів.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" повідомили про піковий період пасажирських перевезень. Так, на деяких найбільш популярних напрямках на одне пасажирське місце претендують 5-8 осіб.

Реагуючи на підвищений попит серед пасажирів "Укрзалізниця" вирішила призначити додатковий рейс у напрямку Карпат.

Крім того, УЗ призначила додатковий поїзд, який допоможе доїхати до моря в серпні більшій кількості пасажирів.

Читайте також, як встигнути забронювати групову поїздку залізницею влітку та як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяОсіньПоїздиПодорожіКвиткиПасажири