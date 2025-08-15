Планируете поездку? УЗ запустила продажу билетов на дополнительные сентябрьские рейсы

Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначает несколько дополнительных рейсов в разные регионы на сентябрь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
В компании рассказали, что находят возможности:
Так, поезд №260/259 "Чоп - Кременчуг" будет курсировать:
Еще один дополнительный поезд - №258/257 "Ясиня - Кропивницкий", будет курсировать:
В УЗ поделились, что новые рейсы удалось назначить путем оптимизации работы.
"Составы поездов, прибывших после своего основного рейса, сразу отправляются в следующие, успевая сделать еще один оборот", - объяснили в компании.
Отмечается, что все билеты уже в продаже:
Напомним, ранее в "Укрзализныце" сообщили о пиковом периоде пассажирских перевозок. Так, на некоторых наиболее популярных направлениях на одно пассажирское место претендуют 5-8 человек.
Реагируя на повышенный спрос среди пассажиров "Укрзализныця" решила назначить дополнительный рейс в направлении Карпат.
Кроме того, УЗ назначила дополнительный поезд, который поможет доехать к морю в августе большему количеству пассажиров.
