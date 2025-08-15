RU

Общество Образование Деньги Изменения

Планируете поездку? УЗ запустила продажу билетов на дополнительные сентябрьские рейсы

УЗ назначает дополнительные рейсы в разные регионы на сентябрь (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначает несколько дополнительных рейсов в разные регионы на сентябрь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Какие рейсы запускает УЗ в сентябре и по какому графику

В компании рассказали, что находят возможности:

  • назначить новые поезда;
  • обеспечить дополнительные сообщения для нескольких регионов на сентябрь.

Так, поезд №260/259 "Чоп - Кременчуг" будет курсировать:

  • из Чопа (со 2 сентября) по вторникам, пятницам и субботам - отправка из Чопа в 14:24, прибытие в Кременчуг в 13:33;
  • из Кременчуга (с 3 сентября) по средам, субботам и воскресеньям - отправка из Кременчуга в 14:18, прибытие в Чоп в 12:45.

Еще один дополнительный поезд - №258/257 "Ясиня - Кропивницкий", будет курсировать:

  • из Ясини (со 2 сентября) по вторникам, пятницам и субботам - отправка из Ясини в 14:55, прибытие в Кропивницкий в 13:05;
  • из Кропивницкого (с 3 сентября) по средам, субботам и воскресеньям - отправка из Кропивницкого в 14:38, прибытие в Ясини в 13:18.

В УЗ поделились, что новые рейсы удалось назначить путем оптимизации работы.

"Составы поездов, прибывших после своего основного рейса, сразу отправляются в следующие, успевая сделать еще один оборот", - объяснили в компании.

Отмечается, что все билеты уже в продаже:

  • в приложении "Укрзализныци";
  • на сайте booking.uz.gov.ua;
  • в кассах вокзалов.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее в "Укрзализныце" сообщили о пиковом периоде пассажирских перевозок. Так, на некоторых наиболее популярных направлениях на одно пассажирское место претендуют 5-8 человек.

Реагируя на повышенный спрос среди пассажиров "Укрзализныця" решила назначить дополнительный рейс в направлении Карпат.

Кроме того, УЗ назначила дополнительный поезд, который поможет доехать к морю в августе большему количеству пассажиров.

Читайте также, как успеть забронировать групповую поездку по железной дороге летом и как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.

