План России и Турции по вывозу зерна из Одессы потерпел фиаско: названа причина

По его словам, даже если Россия снимет блокаду, тысячи мин останутся плавать у Одесского порта и в других местах.

Высоцкий также уточнил, что Украина может экспортировать максимум 2 млн тонн зерна в месяц - по сравнению с 6 млн тонн до войны - и что для разминирования потребуется время до конца года.

"Думаю, мы достигли предела, - сказал Высоцкий участникам конференции Международного совета по зерну. - Наибольший объем, который мы можем экспортировать, составляет около 2 млн тонн в месяц".