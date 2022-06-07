План России и Турции по вывозу зерна из Одессы потерпел фиаско: названа причина

Турция и Россия не смогут вывезти зерно из порта Одессы. Дело в том, что только на разминирование побережья уйдет полгода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, передает The Guardian.
По его словам, даже если Россия снимет блокаду, тысячи мин останутся плавать у Одесского порта и в других местах.
Высоцкий также уточнил, что Украина может экспортировать максимум 2 млн тонн зерна в месяц - по сравнению с 6 млн тонн до войны - и что для разминирования потребуется время до конца года.
"Думаю, мы достигли предела, - сказал Высоцкий участникам конференции Международного совета по зерну. - Наибольший объем, который мы можем экспортировать, составляет около 2 млн тонн в месяц".
Как сообщалось, изначально о том, что Украина, Россия и Турция разработали предварительный план вывоза зерна из порта Одессы сообщили российские пропагандисты. В частности, предполагалось, что Турция займется разминированием прибрежных вод в районе Одессы, а российские корабли будут сопровождать грузы до Босфора. При этом Украина не подтвердила своего участия в разработанном механизме.
Позже глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Путин с легкостью может использовать торговые пути для нападения на Одессу, хотя и обещал не делать этого.
До этого Кулеба заявлял, что Украине необходимо получить гарантии от ООН и третьих стран для вывоза зерна из портов страны. Гарантий исключительно Кремля маловато.
Кроме того, США направили письма правительствам более 14 стран по предупреждению о том, чтобы они не покупали у России похищенное в Украине зерно.
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