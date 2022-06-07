План Росії та Туреччини щодо вивезення зерна з Одеси зазнав фіаско: названо причину

Туреччина та Росія не зможуть вивезти зерно з порту Одеси. Річ у тому, що лише на розмінування узбережжя піде півроку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, повідомляє The Guardian.
За його словами, навіть якщо Росія зніме блокаду, тисячі мін залишаться плавати біля Одеського порту та інших місцях.
Висоцький також уточнив, що Україна може експортувати максимум 2 млн тонн зерна на місяць - порівняно з 6 млн тонн до війни - і що для розмінування потрібен час до кінця року.
"Думаю, ми досягли межі, - сказав Висоцький учасникам конференції Міжнародної ради із зерна. - Найбільший обсяг, який ми можемо експортувати, становить близько 2 млн тонн на місяць".
Як повідомлялося, спочатку про те, що Україна, Росія та Туреччина розробили попередній план вивезення зерна з порту Одеси, повідомили російські пропагандисти. Зокрема, передбачалося, що Туреччина займатиметься розмінуванням прибережних вод у районі Одеси, а російські кораблі супроводжуватимуть вантажі до Босфору. При цьому Україна не підтвердила своєї участі у розробленому механізмі.
Пізніше голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Путін легко може використати торгові шляхи для нападу на Одесу, хоча й обіцяв не робити цього.
До цього Кулеба заявляв, що Україні необхідно отримати гарантії від ООН та третіх країн для вивезення зерна із портів країни. Гарантій виключно Кремля замало.
Крім цього, США надіслали листи урядам більше ніж 14 країн з попередження про те, аби вони не купували у Росії викрадене в Україні зерно.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.