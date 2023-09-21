У Карабаху загинув замкомандувача російськими "миротворцями": Алієв вибачився перед Путіним

Повідомляється, що некролог Ковгана з'явився у спільноті підводників ВК "Російський підплав" та на сторінці Андрія Лузика, якого називають офіцером Північного флоту.

Загибель Ковгана також підтвердила його дружина.

"СеверПост" повідомляє, що Ковган був заступником командувача підводних сил з військово-політичної роботи Північного флоту в Гаджієво. У Нагірному Карабаху він обіймав посаду замкомандуючого Російським "миротворчим" контингентом з військово-політичної роботи.

Зазначимо, що Міноборони РФ повідомляло про загибель російських "миротворців" під час обстрілу автомобіля у Мартакертському районі Карабаха 20 вересня. Але там не уточнили, скільки було загиблих та хто по них стріляв.

За даними порталу Armenian Military Portal, вогонь нібито відкрили азербайджанські військові, загинули вісім російських миротворців.

У Кремлі повідомили, що в ході телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним президент Азербайджану Ільхам Алієв "просив вибачення і висловив глибокі співчуття з приводу трагічної загибелі" російських "миротворців".

Президент Азербайджану також висловив готовність надати матеріальну допомогу сім'ям загиблих.

Що цьому передувало

19 вересня Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху після звинувачень Вірменії "в організації теракту та загибелі військових".

У Карабаському регіоні повідомили, що російські миротворці втекли після початку операції.

При цьому прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна не бере участі у військових діях і не має армії у Нагірному Карабаху.

Наступного дня Алієв заявив про відновлення суверенітету Азербайджану та досягнення цілей у Нагірному Карабаху.

Більше про військові дії в Карабаху читайте у матеріалі РБК-Україна.

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