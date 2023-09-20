ua en ru
Ср, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Алієв оголосив про відновлення суверенітету Азербайджану

Середа 20 вересня 2023 20:11
UA EN RU
Алієв оголосив про відновлення суверенітету Азербайджану Фото: президент Азербайджану Ільхам Алієв (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що за добу проведення спецоперації у Нагірному Карабасі було досягнуто всіх поставлених цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

Він заявив, що наразі Азербайджан відновив свою територіальну цілісність. За його словами, він давав чітке доручення військам країни не наражати на небезпеку населення під час операції в Карабасі.

Глава Азербайджану сказав, що його країна "пішла б до кінця", якби незаконні збройні формування в Карабасі не склали зброю. Алієв заявив, що керівництво Вірменії показало політичну компетентність у ситуації щодо Карабаху.

"В умовах складного рельєфу, за наявності укріплень, що зводилися противником упродовж багатьох років унаслідок великих інженерних робіт, незважаючи на розташування ворожих позицій на пагорбах та у вигідних місцях, наші військові проявили героїзм, професіоналізм та за короткий час на всіх напрямках домоглися значних воєнних успіхів. Було повністю знищено значну частину армії, яка була незаконно розміщена вірменською державою на азербайджанських територіях і досі не була виведена, незважаючи на зобов'язання Вірменії. Було знищено та виведено з ладу військову техніку", - сказав Алієв.

Що цьому передувало

Вчора, 19 вересня, Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху після звинувачень Вірменії "в організації теракту та загибелі військових".

У Карабаському регіоні повідомили, що російські миротворці втекли після початку антитерористичної операції.

При цьому речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Баку нібито не попереджав російський "миротворчий контингент" про свої плани. Там закликали припинити бойові дії.

Тим часом прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна не бере участі у військових діях і не має армії в Нагірному Карабаху.

Нагадаємо, що війна за Карабах триває вже понад 30 років. При розпаді СРСР цю територію у складі Азербайджанської РСР населяли переважно вірмени. 1991 року регіон за підтримки Вірменії проголосив "незалежність" і назвався "Нагірно-Карабаською республікою". Після цього періодично відбувалися воєнні конфлікти.

У травні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність визнати територію Азербайджану площею 86 600 кв. км, включаючи Нагірний Карабах. При цьому 1 вересня поблизу загального кордону Вірменії та Азербайджану знову сталася стрілянина. Тоді загинули троє військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азербайджан Армения Нагорный Карабах
NEWS
Глухий кут через Росію та реформування ООН. Головні заяви Зеленського на Радбезі
Глухий кут через Росію та реформування ООН. Головні заяви Зеленського на Радбезі
DAILY
Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни