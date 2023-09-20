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У Нагірному Карабасі під обстрілом загинули російські "миротворці"

Нагорний Карабах, Середа 20 вересня 2023 20:02
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У Нагірному Карабасі під обстрілом загинули російські "миротворці" Фото: у Нагірному Карабасі загинули російські "миротворці" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Нагірному Карабасі, сьогодні, 20 вересня, під обстріл потрапив автомобіль із російськими "миротворцями", вони загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Росії.

"20 вересня під час повернення зі спостережного поста російського миротворчого контингенту в районі населеного пункту Джанятаг автомобіль із російськими військовослужбовцями зазнав обстрілу зі стрілецької зброї", - повідомили в Міноборони РФ.

За даними російського міністерства, внаслідок обстрілу російські військовослужбовці, які перебували в автомобілі, загинули.

За попередніми даними, обстріл вівся зі стрілецької зброї. Проте хто його вів, невідомо. Скільки в машині було військових, відомство також не уточнило.

Нагадаємо, що сьогодні, після понад 30-річного конфлікту Вірменії та Азербайджану, невизнана "республіка", яка проіснувала 32 роки таки капітулювала.

Згідно з домовленостями, бунтівний регіон визнає владу Азербайджану і буде реінтегрований до його складу. Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Детальніше про воєнні дії читайте в матеріалі "Загострення у Нагірному Карабаху: всі подробиці конфлікту між Азербайджаном та Вірменією".

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