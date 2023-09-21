В Карабахе погиб замкомандующего российскими "миротворцами": Алиев извинился перед Путиным

Сообщается, что некролог Ковгана появился в сообществе подводников ВК "Русский подплав" и на странице Андрея Лузика, которого называют офицером Северного флота.

Гибель Ковгана также подтвердила его жена.

"СеверПост" сообщает, что Ковган был заместителем командующего подводными силами по военно-политической работе Северного флота в Гаджиево. В Нагорном Карабахе он занимал должность замкомандующего Российским "миротворческим" контингентом по военно-политической работе.

Отметим, что Минобороны РФ сообщало о гибели российских "миротворцев" при обстреле автомобиля в Мартакертском районе Карабаха 20 сентября. Но там не уточнили, сколько было погибших и кто по ним стрелял.

По данным портала Armenian Military Portal, огонь якобы открыли азербайджанские военные, погибли восемь российских миротворцев.

В Кремле сообщили, что в ходе телефонного разговора с российском диктатором Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев "принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели" российских "миротворцев".

Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.

Что этому предшествовало

19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе после обвинений Армении "в организации теракта и гибели военных".

В Карабахском регионе сообщили, что российские миротворцы скрылись после начала операции.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не участвует в военных действиях и не имеет армии в Нагорном Карабахе.

На следующий день Алиев заявил о возобновлении суверенитета Азербайджана и достигнутых целей в Нагорном Карабахе.

Больше о военных действиях в Карабахе читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.