Азербайджан розпочав "антитерористичну операцію" у Нагірному Карабасі

Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабасі після звинувачень Вірменії "в організації теракту та загибелі військових".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Азербайджану .

У відомстві заявили про систематичні обстріли позицій армії Азербайджану формуваннями збройних сил Вірменії в Карабахському регіоні, продовження мінування територій, проведення робіт з інженерного вдосконалення бойових позицій та збільшення кількості окопів і бліндажів за останні місяці.

Повідомляється, що 19 вересня на автомобільній дорозі Ахмедбейлі-Фізулі-Шуша через вибух міни загинули цивільні особи і було виведено з ладу автомобіль, який належить Державному агентству автомобільних доріг Азербайджану.

Того ж дня загинули та отримали поранення військові через підрив транспортного засобу, який перевозив військових Внутрішніх військ МВС.

Виходячи з цього, Азербайджан почав "антитерористичні заходи локального характеру" в Нагірному Карабаху. Наголошується, що їх вирішили проводити для припинення широкомасштабних провокацій, роззброєння та виведення формувань збройних сил Вірменії, нейтралізації їхньої військової інфраструктури, забезпечення безпеки мирного населення, цивільних службовців, яке задіяно у будівельно-відновлювальних роботах та військовослужбовців, а також відновлення конституційного ладу Азербайджану.

Повідомляється, що в рамках заходів із застосуванням високоточної зброї на передній лінії та у глибині виводяться з ладу позиції формувань збройних сил Вірменії, їх довготривалі вогневі точки, а також бойові засоби та об'єкти військового призначення.

Тим часом, ЗМІ пишуть, що Азербайджан також оголосив про закриття повітряного простору над Вірменією.

При цьому в Міноборони наголошують, що громадянське населення та об'єкти цивільної інфраструктури не є цілями - з ладу виводяться лише легітимні військові цілі.

Крім того, азербайджанські медіа публікують кадри нібито знищення зенітно-ракетного комплексу збройних сил Вірменії.

У мережі також з'явилися повідомлення про те, що в Карабахському регіоні відключено стільниковий зв'язок, а в Степанакерті (столиця невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки) "з усіх боків чути артилерійську канонаду".

Реакція Вірменії

У Міністерстві оборони Вірменії вже відреагували на заяви про "антитерористичні заходи" Азербайджану.

Там заявили, що станом на 14:00 (13:00 за київським часом - ред.) ситуація на кордонах з Азербайджаном "порівняно стабільна".

Конфлікт щодо Нагірного Карабаху

Війна за Карабах триває вже понад 30 років. При розпаді СРСР цю територію у складі Азербайджанської РСР населяли переважно вірмени. 1991 року регіон за підтримки Вірменії проголосив "незалежність" і назвався Нагірно-Карабаською республікою.

Після цього періодично відбувалися воєнні конфлікти.

Наприкінці квітня у Вашингтоні Вірменія та Азербайджан провели новий раунд переговорів. У середині травня сторони домовилися відновити переговори про делімітацію кордонів та нормалізацію відносин між країнами.

А у травні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність визнати територію Азербайджану площею 86 600 кв. км, включаючи Нагірний Карабах.

При цьому 1 вересня поблизу загального кордону Вірменії та Азейбарджану знову сталася стрілянина. Тоді загинули троє військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.